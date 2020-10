Thomas Lefebvre réélu pour un troisième mandat à la présidence de la LBFA

Thomas Lefebvre a été réélu samedi pour un troisième mandat de quatre ans à la présidence de la Ligue belge francophone d’athlétisme (LBFA), samedi par l’assemblée générale des 49 clubs de la LBFA. Le Mouscronnois a été préféré son challenger nivellois Bernard De Longueville.

Lefebvre a obtenu 471 voix contre 353 à son challenger brabançon Bernard De Longueville. Son 3e mandat se terminera à la fin des Jeux olympiques de Paris en 2024. Deux échéances olympiques, Tokyo 2021 et Paris 2024, ainsi que les championnats du monde 2021 et 2023 et d’Europe 2022 et 2024 se dérouleront au cours de sa nouvelle mandature.

Thomas Lefebvre, administrateur de la LBFA depuis 2004, avait succédé en 2012 à Jean-Claude Thill. En 2016, Lefebvre, qui était seul candidat, avait recueilli 756 voix sur 804 lors de sa première réélection.

