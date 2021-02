Thomas Carmoy Champion de Belgique du saut en hauteur : "J'ai gardé les 2m30 pour l'Euro"

Thomas Carmoy, un Carolo toujours plus haut - Athlétisme - 16/08/2020 n jeune Carolo fait parler de lui depuis peu dans le petit monde de l’athlétisme belge, réuni ce week-end pour les championnats de Belgique. Thomas Carmoy (20 ans) pratique le saut en hauteur. Il est déjà champion d’Europe junior et champion de Belgique toutes catégories, a décroché une jolie médaille de bronze aux championnats du monde militaires, et le week-end dernier, il a effacé une barre à 2m27.