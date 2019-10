Thiam : "Une bonne première journée, je n'ai commis aucune erreur"

Nafissatou Thiam occupe la deuxième place de l'heptathlon après quatre épreuves. Avec 4042 points, elle présente le quatrième total de sa carrière à ce stade de la compétition. Mais elle est devancée par une très solide Katarina Johnson-Thompson (4138 pts).

"C'était une bonne première journée. Je n'ai commis aucune erreur. 13.36 sur les haies, c'est bien. 1m95 en hauteur, c'est bien même si 1m98 cela aurait été mieux. Le poids a été bon aussi (15m22). Le 200m, j'ai couru toute seule mais le temps est bon pour moi."



Gênée par une caméra mal placée à l'échauffement et en début de concours, Nafi a été un peu moins étincelante que d'habitude en hauteur. "Tous les concours ne se ressemblent pas. Ça a été une longue saison. Et peu importe le nombre d'essais, tant que la performance est là pour moi, c'est pareil".



A l'issue de la première journée, Nafi compte 96 points de retard sur Katarina Johnson-Thompson. "J'essaie de ne pas trop faire attention (à elle). Je reste concentré sur ce que je fais. Je donne le meilleur de moi-même comme d'habitude et on verra ce que ça donne demain. Tout va bien, on continue. C'est un hepta de très très haut niveau. La longueur et le javelot seront déterminants comme toujours"