Thiam : "Surprise et contente de voir que le travail technique porte ses fruits"

Nafissatou Thiam a brillé ce dimanche aux championnats de ... France d'athlétisme indoor. Invitée à se produire sur la piste couverte de Liévin, la championne olympique de l'heptathlon a réalisé un très solide concours de longueur. Elle a gagné le concours mais elle a battu a trois reprises le record de Belgique en salle de la discipline pour le porter à 6m79.



"Je suis vraiment contente, les trois premiers essais pour moi sont très importants à l'hepta, souvent, c'est ça que je regarde", explique notre compatriote à L'Equipe. "Après, je ne m'étais pas préparée pour l'indoor. Mon coach voulait vraiment que je fasse une compétition de saut en longueur parce que ça allait bien à l'entraînement pour mettre un peu en pratique. Je suis surprise et contente de voir que le travail technique porte ses fruits. Je me dis que pour l'été, ça promet."



Afficher une telle régularité et un tel niveau de performance aussi tôt dans la saison, c'est effectivement de très bon augure !