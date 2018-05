Nafissatou Thiam effectue sa rentrée sur heptathlon au très prestigieux meeting de Götzis en Autriche. Après une superbe première journée, l'athlète belge a encore trois épreuves à franchir ce dimanche pour battre son record de la saison passée. RTBF.be/sport vous propose de suivre ses prestations en direct.

Une deuxième journée qui a débuté comme la première. Sous un soleil de plomb, au pied des montagnes autrichiennes. Et avec une Nafissatou Thiam bien en jambes. Elle a remporté le concours de la longueur, à égalité avec l’américaine Erica Bougard. Avec un premier saut mesuré à 6 mètres 47 avant un second bond à 6 mètres 62, nouveau record personnel pour la Namuroise qui loupe le record de Belgique de la discipline pour un tout petit centimètre (détenu depuis 1996 par Sandrine Hennart).

Au classement général provisoire, après 5 épreuves, la championne olympique et du monde est toujours en tête. Avec 5158 points. C’est 75 de plus que l’année dernière à ce stade de la compétition. Nafi est donc en avance sur son record personnel de 7013 points (établi ici même en mai 2017). Et sur le record d’Europe de Carolina Kluft (7030 points établi en 2007 à Osaka).

Reste maintenant le lancer du javelot. L’un des points forts de Nafi qui teste une nouvelle course d’élan, plus longue que ce qu’elle avait l’habitude de faire dans le passé. Elle devra donc trouver ses marques et prendre de nouveaux repères. Et pour ça, elle ne disposera que de trois lancer.

Et soudain, la machine s’enraye

Nafi et son coach n’ont cessé de le répéter depuis leur arrivée en Autriche. Ils sont venus ici pour mettre des choses en place avant les championnats d’Europe de Berlin cet été et tester de nouvelles techniques.

Avec des courses d’élan différentes. Notamment au saut en hauteur où le résultat a été, sans mauvais jeu de mots, à la hauteur des attentes avec cette incroyable performance à 2 mètres 01 hier. Mais le plus gros changement concernait la course d’élan au lancer du javelot, l’une des épreuves que maîtrise le mieux la namuroise. Une course d’élan allongée de plusieurs foulées. Résultat ? Un passage à vide complet pour la championne olympique et du monde qui n’a pas réussi à lancer plus loin que 47 mètres 20, à plus de 10 mètres de son record personnel (59 mètres 32) ! A l’issue de la 6ème épreuve, la Namuroise est toujours en tête de son premier heptathlon de la saison mais elle ne battra pas son record personnel de 7013 points et encore moins le record d’Europe qu’elle convoitait secrètement (et sur lequel elle disposait d’une belle avance avant le concours du javelot). Reste maintenant à assurer la victoire finale avec le dernier des 7 efforts du week-end, le 800 mètres, qui est loin d’être la spécialité de Nafi (prévu à 16h15).

Samedi, après un bon 110m haies en 13''45, la championne du monde et olympique a fait la différence lors de son épreuve favorite, le saut en hauteur. Lors de cette deuxième épreuve, Thiam a largué la concurrence en s'offrant un record du monde de la hauteur (en heptathlon) à 2m01. Elle a ensuite poursuivi sur sa lancée lors du concours du poids où elle a signé son record personnel en plein air avec un lancer à 15m29. La journée fantastique de Thiam s'est conclue avec un 200m couru en 24''61 qui lui a permis de boucler sa première journée avec 4.112 points.