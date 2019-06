Thiam : "J'aurais peut-être préféré être battue et ne pas me blesser"

Nafissatou Thiam s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en remportant ce weekend l'heptathlon du Decastar de Talence, en France. La Belge a notamment battu trois de ses records : à la hauteur, la longueur et au poids. Cependant, une blessure au coude durant l’épreuve du lancer du javelot est venu ternir le wekeend de Thiam.

"Après le concours, je ne savais plus tendre ni plier mon coude donc à priori, cela ne sent pas très bon. Mais bon, c’est le sport. Je vais faire des tests quand je serai rentrée en Belgique. Je suis un peu triste parce que j’ai eu un hiver difficile, je me suis battue pour revenir et là, je pense que c’est reparti pour une blessure. C’est dur" explique-t-elle.

Malgré sa blessure, Thiam tente toutefois de tirer un bilan positif du weekend et pense déjà aux Championnats du monde à Doha en septembre prochain : "Je suis quand même très contente d’avoir terminé. La qualification pour les Jeux est au moins assurée. C’est déjà une épine hors du pied. Après, j’ai quand même fait le meilleur score mondial de l’année. J’essaie de voir le positif, j’ai quand même battu trois records ce week-end. Je me suis montrée que j’étais encore capable de faire de bonnes choses cette année malgré tout ce qui m’était arrivé. J’ai trois mois pour me soigner et être en forme. Il faudra compter sur moi à Doha, je ne vais rien lâcher. C’est une difficulté de plus mais je vais me battre. Je suis déjà contente de ce que j’ai pu faire ce weekend, il ne me reste plus qu’à soigner mon coude".

Toujours invaincue, Nafissatou Thiam a tout de même fini par conclure dans un demi-sourire qu’elle "aurait peut-être aimé être battue et que cela ne se termine pas comme ça".