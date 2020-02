Thiam et Laus, têtes d'affiche du championnat de Belgique pour leur rentrée

Les championnats de Belgique toutes catégories en salle, qui se dérouleront dimanche à Gand, annoncent une belle brochette d'athlètes belges d'envergure internationale. On suivra, entre autres, les rentrées de Nafissatou Thiam sur 60 mètres haies et de Camille Laus sur 400 mètres.

L'annulation des championnats du monde en salle, initialement prévus à Nankin en mars, à cause du coronavirus n'a pas amoindri l'intérêt pour les championnats de Belgique en salle de dimanche à Gand. Plusieurs athlètes belges du haut niveau international seront ainsi sur la piste du Topsporthal (Blaarmeersen).



Un 60m haies relevé chez les dames

On saluera entre autres le retour à la compétition, depuis les Mondiaux de Doha en octobre 2019, de Nafissatou Thiam, inscrite sur 60 mètres haies face à Eline Berings et Anne Zagré, ou encore de Camille Laus qui fera sa rentrée en favorite sur 400 mètres. Deux autres 'Belgian Cheetahs', Manon Depuydt et Imke Vervaet, s'affronteront sur 200 mètres.



Broeders fait l'impasse

On suivra également, entre autres, Claire Orcel, Bram Ghuys et Thomas Carmoy en hauteur et l'heptathlonienne Hanne Maudens inscrite en longueur et au poids. L'absence du recordman de Belgique de perche, Ben Broeders, engagé samedi au meeting de Glasgow, devrait ouvrir la voie du titre à Arnaud Art. Chez les féminines, les débats devraient se concentrer autour de Fanny Smets, Chloé Henry et Melanie Vissers.



Kimeli, lièvre de luxe

Les courses de demi-fond s'annoncent intéressantes. Robin Hendrix y retrouvera, entre autres, Oussama Lonneux dans le 3.000 mètres. Stijn Baeten disputera le 1.500 mètres, tout comme Elise Vanderelst. Baeten sera tiré par un lièvre de luxe, Isaac Kimeli, Hendrix par le Français Hugo Hay et Vanderelst par la Kenyane Fancy Cherono.



L'objectif des trois demi-fondeurs est de se mettre dans les meilleures conditions à Gand pour réaliser des performances qui pourraient leur rapporter de précieux points au ranking mondial, en vue de la qualification olympique.