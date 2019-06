Thiam en avance sur son record général de l'hepta, nouveau record du monde à la hauteur

Nafissatou Thiam a brillamment débuté son heptathlon au Décastar de Talence. Après un concours de hauteur époustouflant, elle s’est installée en tête. Et après quatre des sept épreuves, elle est en tête et compte 77 points d'avance sur son record de 2017 à Gotzis soit 4.133 points.



Nafi, isolée sur le bord de la piste et sans adversaire à sa droite, réalise le troisième chrono de sa carrière au bout d’un 100m haies propre et assuré (13.49). Un signe de sa bonne forme puisque le vent (-0.8 m/s) souffle de face dans la ligne droite du Stade de Thouars.



Venue se "tester" dans la région bordelaise, la championne olympique du monde et d’Europe peut être rassurée. Et ce n’est que le début. La hauteur, deuxième épreuve, se révèle fabuleuse. Son concours s’écrit au plus que parfait. La Namuroise passe toutes les barres au premier essai et s’envole à 2m02, record personnel et meilleure performance de l’histoire en hauteur dans un heptathlon.



Avec ce bond, elle se hisse aussi au 2e rang mondial des spécialistes en 2019. L’athlète du RFCL a ensuite échoué à trois reprises à 2m05. "C’est une surprise, je ne m’attendais pas à sauter aussi haut. Je suis venue pour me tester. Jusqu’ici, c’est concluant", a-t-elle confié au micro du stade.

Lors de la troisième épreuve du jour, elle a réalisé un lancé du poids à 15,41m. Portant son score général à 3204 points, en avance donc sur son record de Götzis.

Sur le 200 mètres Nafi a ensuite remporté sa série, mais à vent défavorable avec un temps de 24.55 (vent -2.4m/s). Son avance sur son record diminue un petit peu à 77 points.



Thomas Van der Plaetsen (11.35 sur 100m, 7m50 en longueur, 13m45 au poids) et Benjamin Hougardy (11.13, 7m12, 12m83) sont eux engagés dans le décathlon du meeting français.