Thiam : "C'est top, ça donne confiance pour la suite de la saison"

Nafi Thiam a remporté le concours de la longueur dimanche à Birmingham, 11e rendez-vous de la Ligue de Diamant 2019, grâce à un bond à 6m86, nouveau record de Belgique. Pourtant spécialiste de l'heptathlon, où elle détient les couronnes olympique, mondiale et européenne, elle a expliqué après son succès que la forte concurrence l'avait aidée à se surpasser.

"Près de vingt centimètres de mieux que mon record personnel, c'est beaucoup", a d'abord dit Thiam à l'organisation. La native de Namur a amélioré son record dès son deuxième essai, mesuré à 6m74, soit sept centimètres de mieux que lors de son heptathlon à Talence fin juin (6m67). Au troisième essai, elle a fait encore mieux en s'envolant à 6m86. "Les autres sauts ont été bons aussi, cela promet pour l'heptathlon. Le plateau présent ici était très relevé et je n'avais pas envie d'être ridicule. Cette concurrence me motive, j'aime la compétition et je pense que c'est la meilleure manière pour moi de signer de bonnes performances."

Nafi Thiam a également pu profiter de l'ambiance présente à l'Alexander Stadium de Birmingham, elle qui disputait pour la première fois une épreuve de ce niveau à la longueur. "Depuis les Mondiaux de Londres, je savais que les Britanniques étaient des amateurs d'athlétisme et cela semble être toujours le cas. Ils encouragent tout le monde." "Je suis très satisfaite du concours. Un record personnel, ça fait toujours plaisir. Ca fait longtemps que je l'avais dans les jambes. Je savais que je pouvais faire beaucoup mieux si j'avais les jambes fraiches et de bonnes conditions météos. C'est top, ça me donne confiance pour la suite de la saison. C'est aussi important car la longueur représente beaucoup de points durant un heptathlon. Faire un bon saut aux Mondiaux de Doha, ça pourrait me mettre dans une bonne position par rapport à un record personnel ou à un gros score", a également réagi Thiam, 24 ans, à notre micro.