La première épreuve de la journée est le 100m haies. La grande spécialité de la championne olympique et du monde, le saut en hauteur a lieu en deuxième place, suivi par le lancé du poids, le 200m, le saut en longueur, le javelot et enfin de le 800m. L'épreuve s'étale sur deux journées.

Les principales rivales de Thiam sont Carolin Schäfer et Anouk Vetter, deuxième et troisième à Londres.

Nafi prend la tête de l’heptathlon après un record du monde à 2m01

Thiam bat le record du monde en hauteur en heptathlon et prend la tête à Götzis

Depuis le début du concours à la hauteur, Nafi semblait animée d’une détermination sans borne. Très à l’aise sur les barres d’échauffement à 1m80 (là où s’arrêtent certaines de ses concurrentes), elle demanda à plusieurs reprises à son coach de débuter le concours à 1m86. Roger Lespagnard n’en voulut pas. Ce sera 1m83. Les barres suivantes sont alors effacées avec une facilité déconcertante : 1m86, 1m89, 1m92, 1m95. A chaque fois au premier essai. Vient alors la barre d’1m98 qui était encore ce matin le record personnel de Nafi. Le coach accepte alors que sa protégée puisse faire l’impasse et se présente devant le sautoir avec face à elle, une barre à 2m01. Premier essai manqué pour un rien. Tout le stade se presse dans le virage, à proximité de la zone de saut. Et au deuxième essai, l’exploit. Et l’explosion de joie de la championne olympique et du monde dans les bras de son entraîneur. En effaçant une barre à 2m01, Nafi Thiam établit un nouveau record du monde en hauteur dans un heptathlon. " C’est un cap, un palier psychologique très important en saut en hauteur " explique son entraineur. " Maintenant, elle sait qu’elle est capable de passer cette barre symbolique des deux mètres. Son cerveau a enregistré l’information. C’est de bon augure pour la suite. En plus, ce saut rapporte beaucoup de points. " 1251 exactement. De quoi prendre la tête provisoire de son premier hepta de l'année après deux épreuves. En attendant le concours de lancer du poids et le 200 mètres qui clôtureront la première journée.