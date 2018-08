Thiam avant le Memorial : "Ma saison est finie mais je suis encore capable de bien sauter"

Nafissatou Thiam, reine de l'heptathlon, disputera le concours de la hauteur lors du Memorial Van Damme vendredi au stade Roi Baudouin. "L'objectif de ma saison était l'Euro de Berlin. Je suis ici pour célébrer, profiter du public belge", a dit Thiam jeudi lors d'une conférence de presse au Crowne Plaza de Bruxelles.

Récemment rentrée de la côte ouest des Etats-Unis pour ses "deux seules semaines libres de l'année", Thiam n'aborde pas le concours avec de grandes ambitions sportives. "Je ne suis pas là pour aller chercher un record, ce n'est pas l'objectif. Malgré tout, je me sens encore capable de bien sauter, même si j'ai arrêté les entraînements après Berlin hormis quelques joggings", a-t-elle expliqué.

"Je ne me sens pas du tout fatiguée, je pense pouvoir être capable de faire ce que j'ai fait à Berlin (1m91, ndlr)", a précisé Thiam, dont le record personnel culmine à 2m01.

"Le Memorial Van Damme est un incroyable meeting et pouvoir y participer est toujours un plaisir. On y sent la ferveur et le support du public", a ajouté la Belge de 24 ans avant de revenir sur son titre décroché à l'Euro de Berlin.

"C'était une compétition très dure, comme toujours dans un grand championnat. J'ai réussi à faire un très bon total même après une première journée compliquée. Je me suis accrochée, battue jusqu'au bout sans lâcher mentalement. Ne pas décrocher est peut-être le plus important en heptathlon. Il ne faut jamais se dire qu'on a perdu ou gagner car rien n'est écrit."

La Namuroise, entraînée par Roger Lespagnard, détient les couronnes olympique, mondiale et européenne simultanément. A l'Euro de Berlin début août, l'athlète du RFC Liège a récolté 6.816 points, terminant devant la Britannique Katarina Johnson-Thompson et l'Allemande Carolin Schäfer au terme d'un concours disputé.