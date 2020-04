Thiam athlète européenne du mois de mars

Cela peut paraître bizarre. En ces temps de pandémie, Nafissatou Thiam désignée athlète européenne du mois de mars n'a que peu de sens. Mais ce sondage ouvert aux internautes était encore d'actualité avant le confinement et l'annulation de tous les événement athlétiques. Une récompense toutefois pour notre athlète numéro 1.

Thiam et Lavillenie plébiscités, Bashir Abdi troisième

C'est sur le compte facebook et instagram de la fédération européenne d'athlétisme que les internautes ont pu s'exprimer. Nafi Thiam y a recueilli 3947 votes , soit un bon millier de plus que la deuxième de ce sondage, la Polonaise Justyna Swiety (400m). C'est pour sa performance en longueur que la Namuroise s'est vue nommée dans ce classement. A Liévin le 1er mars, notre championne olympique de l'heptathlon disputait le concours de longueur et améliorait par 3 fois le record de Belgique indoor, pour le porter à 6m79. Ce qui faisait de cette performance la 4e marque européenne de l'année derrière les spécialistes de la discipline.

Nafi Thiam a réagi à ce classement sur son compte instagram en remerciant tous les votants.

Chez les messieurs, c'est le perchiste français Renaud Lavillenie qui a été désigné athlète européen du mois de mars. C'est au cours du même meeting de Liévin que l'athlète de Clermont a réalisé la performance sélectionnée pour intégrer ce sondage. Un saut à 5m80. Le 150e de sa carrière à 5m80 et plus. Le Français a recueilli 3569 votes, soit 1300 de plus que l'Espagnol Jorge Urena (champion d'Europe indoor de l'heptathlon). Notre compatriote Bashir Abdi, auteur du 2e chrono européen de tous les temps sur marathon (2h04'49 à Tokyo le 1er mars), finit 3e de ce sondage chez les messieurs.