Thiam : "Apporter mon image à quelque chose de plus grand que moi"

A une semaine de son départ pour Doha où elle défendra son titre de championne du monde de l’heptathlon, Nafi Thiam, qui est aujourd’hui enfin une sportive de haut niveau à temps plein (après avoir remis son mémoire de fin d’étude en géographie), a pris le temps de parler de son statut d’ambassadrice bénévole auprès de l’Unicef.

L’occasion de parler d’engagement, d’éthique et de son rôle de modèle auprès, notamment, de la large communauté qui la suit sur les réseaux sociaux (128.000 abonnés rien que sur Instagram). Une jeune femme aux idées claires qui n’élude (presqu’) aucun sujet et qui n’accepte de sortir de sa réserve habituelle que quand il s’agit de défendre une cause à laquelle elle croit.

"Dès qu’on m’a proposé cet engagement, j’ai été conquise et touchée par l’idée. Ca concerne les enfants, une cause qui nous rend plus sensibles, d’autant que l’association souhaite se centrer sur le volet éducation dans les années à venir. Ca marche bien pour moi avec le sport en ce moment : si je peux utiliser mon image et mettre en lumière quelque chose d’important, de plus grand que moi finalement, il faut le faire. Le but est de sensibiliser les gens. Les liens qu’on établit, il faut être en accord avec les marques avec lesquelles on travaille. Je ne pourrais pas travailler avec une marque qui a une idéologie contraire à la mienne", a initialement indiqué la Belge.

"Je ne me considère pas comme un modèle dans le sens où je ne vais pas me limiter dans certaines actions parce que je sais qu’on me regarde et que je dois faire attention. Je fais ma vie, ce que j’ai envie, je participe à ce qui me tient à cœur. Si ça peut avoir un impact positif sur les gens, c’est super. La mission au Liban a été une étape importante dans la collaboration avec l’Unicef. C’était un voyage spécial, assez dur, un grand choc car on rencontre des situations compliquées sur place. C’était tout de même positif de voir ce qui est mis en place là-bas et de voir les enfants, même s’ils ont vécu des événements très difficiles, qui restent positifs et ont encore des rêves. Ca m’a donné envie de poursuivre cette collaboration et d’apporter ma pierre à l’édifice, même si elle est toute petite", a humblement ajouté notre compatriote.

Et d’ajouter : "Tout cela me rappelle que j’ai beaucoup de chance et que j’ai l’occasion de vivre mon rêve. J’avais aussi l’occasion de faire mes études en même temps. L’éducation, c’est une manière de devenir indépendant, de sortir du cercle de la pauvreté. Si je n’avais pas fait cette mission, je pense que le regret aurait toujours été présent."

"Il reste une semaine avant mon départ pour les Mondiaux de Doha, au Qatar. Le travail a été fait en amont donc on est dans une période d’entretien. Je me sens bien, il n’y a pas de raison de douter", a conclu Thiam sur l’aspect sportif.