Thiam améliore deux fois son record de Belgique en longueur et gagne à Birmingham

Nafissatou Thiam n’a pas manqué ses grands débuts en longueur en Diamond League. La championne olympique d’Europe et du monde de l’heptathlon a démontré qu’elle était en forme à un mois et demi des Mondiaux de Doha.



La Namuroise a bondi à 6m74 au deuxième essai puis à 6m86 au troisième lors du concours de Birmingham. Ces sauts lui permettent d’améliorer son propre record de Belgique de la discipline qui était de 6m67. Sa meilleure perf' est aussi synonyme de qualification pour les Mondiaux et les JO en longueur.



Elle a remporté le concours avec un petit centimètre d’avance sur la Serbe Ivana Spanovic et sa grande rivale britannique Katarina Johnson-Thompson (6m85).



C’est la première fois de sa carrière que Nafi s’aligne en Diamond League dans une autre épreuve que le saut en hauteur. Une première réussie.



L’athlète du RFC Liège n’avait plus participé à la moindre compétition depuis sa victoire à l’heptathlon de Talence. Elle s’était blessée au coude à cette occasion.