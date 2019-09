Thiam 2e du 100 m haies derrière Zagré : "A Doha, ce sera la 1ere fois depuis Talence que je ferai du javelot"

Anne Zagré (RESC) a remporté le duel des deux quintuples championnes nationales du 100 m haies qui l’opposait à Eline Berings (RCG) dimanche lors de la finale des championnats de Belgique au stade Roi Baudouin de Bruxelles. La course était rehaussée par la présence d’une certaine Nafissatou Thiam qui peaufinait pour l’occasion sa préparation en vue de l’heptathlon des Mondiaux de Doha. La sociétaire du RFCL a montré sa belle forme puisque derrière les 13.10 de Zagré, elle a pris la 2e place en 13.36, son meilleur chrono de l’année à 2/100es de son record personnel établi à Gtzis le 27 mais 2017. Eline Berings, championne en titre, a dû se contenter de la 3e place en 13.38.

"Je suis contente, je ne suis pas loin de mon record", a déclaré Thiam à notre micro. Et d’ajouter sur les prochaines semaines : "J’aime toujours bien sauter au mémorial Van Damme et puis je ne voulais pas faire la longueur et il fallait que je fasse du saut en hauteur."

La championne olympique ajoute quelques mots sur sa forme physique : "Mon coude, on fait avec et on verra bien comment ça évolue. Je travaille le bras quand même, mais on ne fait pas de javelot. A Doha, ce sera la première fois depuis Talence que je ferai du javelot. On sent que la saison est longue et tous les athlètes ont hâte de finir."

Zagré a remporté son 6e titre dans cette épreuve (elle compte aussi trois titres sur 100m). Elle avait décroché ses précédents lauriers en 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017. Zagré était qualifiée pour les Mondiaux de Doha depuis ses 12.96 (+1,2 m/s) réalisés le 30 juin à La Chaud-de-Fonds, en Suisse.

Berings, sacrée en 2006, 2007, 2009, 2014 et 2018, n’a toujours pas réalisé les 12.98 exigés par la fédération en vue de Doha. Son meilleur chrono de la saison reste établi à 13.36.

Nafissatou Thiam avait déjà amélioré son meilleur chrono de la saison sur cette épreuve qui constitue le premier des sept volets de l’heptathlon samedi en série (13.48).

La championne olympique, du monde et d’Europe en titre de l’heptathlon disputera le concours de la hauteur vendredi au Mémorial Van Damme comme ultime compétition avant les championnats du monde au Qatar.