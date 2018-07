Tarik Moukrime, Anne Zagré : Une qualif pour un contrat

Conscients de cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête, les deux athlètes gèrent cette situation avec sérénité. "C’est évidemment une éventualité" confesse la hurdleuse bruxelloise qui n’a manqué aucun grand championnat (JO, championnats du monde et d’Europe) depuis l’Euro de Barcelone en 2010. "Mais j’essaie de ne pas y penser. De toutes façons, je dispose toujours de mon diplôme si je devais me retrouver sans ce revenu. Mais l’important, à quelques jours de la dead-line, c’est de rester focus sur la course de ce week-end."

Un minima accessible

Anne Zagré - © ERIC LALMAND - BELGA

Depuis le début de la saison, Anne et Tarik courent après le temps qui passe. La faute à une blessure au genou et une autre au fessier pour la Bruxelloise, aux conséquences de la maladie pour le Liégeois. "Ce chrono de 13’’12, c’est loin d’être un temps de dingue" analyse Zagré. "J’ai couru sous cette barre maintes et maintes fois. Mais pour le moment, ça ne passe pas. La faute aux douleurs et à de petites fautes techniques qui en découlent."

Pour Tarik, les choses semblent encore plus claires. "A Heusden le week-end dernier, j’ai été gêné dans le dernier virage au moment de l’emballage final et j’ai perdu de précieux dixièmes. Finalement, je loupe le minima pour rien (49 centièmes exactement). Au moment-même, je ne savais pas que je pouvais toujours décrocher ce temps qualificatif à Ninove. Si les choses se mettent donc bien en place ce samedi, ça devrait le faire sans trop de souci."

Preuve que l’athlétisme est un sport de précision. Et que les grandes choses dépendent toujours des petits détails...