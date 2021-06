Suivez le meeting international de la Province de Liège en direct, derniers réglages pour Nafi Thiam (LIVE 19H30)

Après une année d’absence, le meeting international de la Province de Liège est de retour au calendrier pour fêter son 20e anniversaire. Cette compétition qui pour beaucoup d’athlètes sera la dernière avant les Jeux Olympiques de Tokyo sera à suivre en direct sur Tipik, Auvio et RTBF. be/sport, ce mercredi dès 19h30. Nafissatou Thiam, qui évoluera à domicile, effectuera ses derniers réglages avant le grand rendez-vous de l’été.



La championne olympique de l’heptathlon s’alignera sur 100 m haies, comme elle l’avait fait à Leyde à la mi-juin. Une sortie plutôt convaincante (13.57). Son concours de longueur le même jour, un bon 200 m à Nivelles et un lancer du poids très régulier au National (trois jets au-dessus de 14m81) sont venus confirmer que Nafi était sur la bonne voie pour Tokyo. Seule sa hauteur (1m89 à Montreuil et 1m84 à Bruxelles), la laisse un peu sur sa faim. Mais pas d’inquiétude. A un mois de l’échéance olympique, la championne d’Europe de Berlin est dans les temps.



A Naimette-Xhovémont, sa base d’entraînement, Nafi sera opposé aux spécialistes des haies comme Anne Zagré (12.87) et Eline Berings (13.26). La Bruxelloise a flirté avec le minimum olympique (12.84) à plusieurs reprises sans l’accrocher, mais elle a consolidé son ranking mondial et sera du voyage au Japon. La fenêtre de qualification s’est refermée ce mardi. La confirmation de sa sélection est attendue dans les prochains jours.



On suivra aussi avec attention les prestations d’Elise Vanderelst (800 m) et Eliott Crestan (800 m), Ben Broeders (perche), qui ont tous composté leur visa olympique. Thomas Carmoy (hauteur) est lui en ballottage favorable et devrait obtenir sa qualification via le classement mondial.



Caster Semenya, ancienne double championne olympique du 800 m, sera au départ du 5000 m. 50e au dernier ranking mondial et avec un chrono au-dessus de la limite exigée (15’32 contre 15’10), la Sud Africaine a très peu de chance de voir Tokyo. A 30 ans, elle voudra prouver qu’elle a encore un avenir sur les pistes.