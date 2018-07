Suivez le meeting de Liège en direct (LIVE vidéo 19h55)

RTBF.be/sport vous propose de suivre la 17e édition du meeting international de la Province de Liège. Rendez-vous dès 19h55 sur La Deux et sur notre site internet. Vincent Langendries et Frédéric Xhonneux seront aux commentaires.



De nombreux Belges seront présents. Le 300m avec les frères Borlée et Robin Vanderbemden sera l'un des temps forts de la soirée. Anne Zagré tentera de décrocher sa qualification pour l'Euro.



La star locale Nafi Thiam est très attendue mais sa participation est incertaine. La cheville de la championne olympique et du monde de l'heptathlon est gonflée suite à une piqûre de taon. Elle se testera à l'échauffement avant de prendre sa décision.