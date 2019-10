Suivez l'heptathlon de Nafi Thiam en direct (LIVE 16h13)

Nafissatou Thiam, patronne incontestée de l'heptathlon depuis 2016, entame sa quête d'un deuxième titre mondial ce mercredi à Doha.



La championne olympique, du monde et d'Europe en titre devra composer avec une concurrence affamée. La Britannique Katarina Johnson-Thompson , lauréate à Götzis, n'a jamais été aussi forte mais elle n'est pas la seule à vouloir faire chuter Nafi de son trône. Notre compatriote devra se méfier des Américaines Erica Bougard et Kendell Williams mais aussi de la Lettone Laura Ikauniece.



Hanne Maudens et Noor Vidts seront aussi engagées côté belge.