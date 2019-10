Stade vide à Doha "C'était prévisible mais ça s'explique"

C’est une évidence. Les championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent en ce moment à Doha ne sont pas un grand succès populaire. Depuis le début des compétitions, le stade n’a jamais été sold out. L’IAAF, la fédération internationale d’athlétisme et le comité d’organisation locale, parlent d’un taux de remplissage « inférieur à 50% » pour la session de dimanche (qui est au Qatar le premier jour de la semaine de travail) sans pour autant donner de chiffres précis. Une situation prévisible et qui s’explique de manière rationnelle selon Serge Van Poelvoorde, un belge expatrié à Doha depuis 18 ans et qui travaille pour le comité olympique du Qatar. « Sur 2.500.000 habitants, le pays ne compte que 350.000 Qataris qui n’ont pas pour habitude d’acheter des places pour aller au stade s’ils n’y sont pas invités et qui préfèrent regarder les championnats à la télévision. A côté de cela, la population compte un peu plus d’un million de ce qu’on appelle les cols bleus, qui sont les ouvriers (en provenance d’Inde, du Pakistan, du Bengladesh) qui travaillent sur les chantiers. Ils n’ont clairement pas les moyens d’acheter des tickets. »

Reste les expatriés, les cols blancs. Si l’on considère qu’il faut 430.000 personnes pour remplir le stade pendant les 10 soirées de ces championnats, ça signifie qu’un expatrié sur deux (enfants y compris), devrait aller au stade. Ce qui est statistiquement impossible. « C'est donc en partie une raison démographique. Une situation qui était prévisible et qui ne m’étonne pas » poursuit Serge Van Poelvoorde. A cela s'ajoute le choix d'organiser ces mondiaux à cette période de l'année, qui n'est pas une période de vacances dans le pays, ni ailleurs dans le monde. Difficile donc de compter sur l'afflux de touristes. Enfin, il faut également prendre en considération que la vie au Qatar s'organise entre 6 heures du matin (heure d'ouverture des bureaux et début de l'école) et 18h (le coucher du soleil qui correspond à la fin de la journée).

Au Qatar, la culture du sport est jeune

« Chaque année, nous organisons une épreuve de la Diamond League et nous parvenons systématiquement à remplir les 13.000 sièges grâce notamment à des invitations et des jeux concours. » Autre explication, la culture du sport, jeune dans le pays. «L’essor du sport au Qatar ne date que de 2006 et l’organisation des Asian Games. Depuis, le pays organise de nombreux événements sportifs. Il va d’ailleurs y en avoir de plus en plus ces prochaines années avec des GP de judo et les championnats du monde mais aussi les mondiaux de natation en 2023. L’ambition du pays est depuis très longtemps de devenir une plaque tournante du sport mondial. Doha a déjà posé deux fois sa candidature pour organiser les jeux olympiques (en 2016 et 2020). Et envisage de le faire une 3e fois pour les jeux de 2032. »

A la coupe du monde, les stades seront remplis

Se pose désormais la question de la prochaine coupe du monde de football qui sera organisée fin 2022. Les stades seront-ils là aussi à moitié vides ? « Non » selon Serge Van Poelvoorde. « Lors de la dernière coupe du monde, le public présent dans les stades venait de l’étranger et pas de Russie. Je pense donc que de très nombreux étrangers vont venir ici pour assister au rencontre. En plus, le football est le sport numéro 1 au Qatar et les gens adorent aller au stade. »