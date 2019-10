Sifan Hassan, en démonstration, signe un inédit doublé 1500-10000

La Néerlandaise Sifan Hassan, entraînée par l'Américain Alberto Salazar, suspendu quatre ans par l'antidopage, a écrasé le 1500 m des Mondiaux de Doha (Qatar) samedi.

Une semaine après avoir remporté le 10.000 m, Hassan (26 ans) a récidivé sur 1500 m en 3 min 51 sec 95, devenant la 6e meilleure performeuse de l'histoire, quelques jours après la suspension de son entraîneur pour "incitation" au dopage.



Hassan a réalisé une véritable démonstration de force. A la cloche, le peloton des finalistes était groupé. 400m plus loin, la Néerlandaise était seul au monde. Son accélération dévastatrice a largué la concurrence, reléguée à plus de deux secondes !



La Kényane Faith Kipyegon et l’Éthiopienne Gudaf Tsegay ont complété le podium.