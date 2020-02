Sergeï Bubka: "Mondo Duplantis peut encore nous surprendre"

C'est le phénomène de l'athlétisme mondial depuis le début de l'année. Armand "Mondo" Duplantis a battu deux fois le record du monde du saut à la perche en moins de 8 jours (6m17 à Torun en Pologne le 08 février et 6m18 la semaine suivante à Glasgow). Lors de sa victoire en Ecosse, il a effacé une barre à 6m18 au premier essai avec une facilité déconcertante. Une facilité qui laisse penser que le jeune suédois de 20 ans va porter la marque encore plus haut. Ce qui n'étonne pas Sergueï Bubka, l'ancien détenteur du record du monde (6m15) et légende vivante de la discipline. "Ce qu'il fait est positif pour la perche, pour l'athlétisme mais aussi pour le sport au sens large. Ses résultats sont incroyables. C'est un vrai plaisir de le voir sauter, entouré par sa famille qui est entièrement consacrée au développement de sa carrière. C'est un énorme talent et je pense sincèrement qu'il peut encore nous surprendre et faire beaucoup mieux."