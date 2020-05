Saut à la perche : Lavillenie, Duplantis et Kendricks se défient... chacun chez soi (LIVE vidéo 17h)

La grande majorité des compétitions sportives étant actuellement à l'arrêt, les différentes fédérations ne manquent pas d'ingéniosité pour maintenir leurs sportifs en éveil et les spectateurs en haleine... World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a par exemple choisi de mettre sur pied ce dimanche the Ultimate Garden Clash – Pole Vault Edition (en français : le Grand Clash des Jardins - Saut à la Perche).

Les trois meilleurs perchistes du globe, le recordman du monde suédois Armand Duplantis, le champion olympique français Renaud Lavillenie et le double champion du monde américain Sam Kendricks vont ainsi se défier, chacun dans son jardin où ils ont depuis toujours installé un sautoir, au saut à la perche. L'objectif ? Franchir une barre fixée à cinq mètres un maximum de fois en l'espace de trente minutes... si la météo le permet.

Le tout sera - évidemment - filmé et diffusé en direct sur les différents réseaux sociaux de World Athletics (ce dimanche, entre 17H et 18H), qui étudie actuellement la possibilité d'en faire de même avec d'autres disciplines dans les semaines à venir... Les voisins des lanceurs de poids et de javelot n'ont qu'à bien se tenir !