Samedi 6 juillet, 14h, Angers. Demi-finales du Championnat de France cadets du 110 mètres haies. Sur la ligne de départ, huit gamins d'à peine 17 ans. Parmi eux, un ovni : Sasha Zhoya. C'est lui la nouvelle pépite de l'athlétisme mondial. Et il va vite le prouver. Dès la première haie, il prend une solide avance sur ses adversaires. Il semble plus grand, plus rapide. Tout simplement plus fort. Mètre après mètre, cette avance s'accentue. A mi-course, il sent qu'il a gagné. Pourtant, il ne s'arrête pas, reste concentré. Parce que ce qu'il recherche, c'est plus que la simple victoire. Il veut battre tous les records. En franchissant la ligne, il ne le sait pas encore mais il vient de battre le record du monde cadets de la discipline. "C'était un objectif" ajoutera-t-il sobrement après la course, le sourire en coin et le regard ambitieux. L'ambition, c'est probablement ce qui caractérise le mieux ce gamin, déroutant de facilité et de précocité. Comme beaucoup de jeunes athlètes de son âge, il avait un poster de Usain Bolt dans sa chambre. Parce qu'il "aime tout chez lui". Pourtant, le Jamaïcain n'est pas son idole. Non, l'exemple à suivre c'est Floyd Mayweather, le boxeur. Parce que l'Américain est populaire. Parce qu'il règne sur sa discipline. Mais surtout parce qu'il n'a jamais perdu un seul combat de sa carrière professionnelle. Une domination outrageuse dont Zhoya veut s'inspirer.

France, Australie...ou Zimbabwe ? Sasha Zhoya, nouvelle pépite mondiale du sprint, du 110 mètres haie et...de la perche - © THOMAS SAMSON - AFP Mais malgré son talent manifeste, il est aujourd'hui à la croisée des chemins. Cet hiver, il va devoir prendre plusieurs décisions importantes qui risquent d'avoir des répercussions sur la suite de sa carrière. Parce qu'il n'a toujours pas choisi sa nationalité sportive. Et il a l'embarras du choix. D'un côté la France, le pays de sa mère. De l'autre, le pays où il a grandi, l'Australie. Entre les deux, le Zimbabwe, le pays de son père. Depuis quelques mois, les trois fédérations lui font la cour de manière assidue, convaincus par le potentiel du gamin. "Je réfléchis beaucoup. Je dis que c'est du 50-50 mais peut-être que dans ma tête c'est différent" avoue-t-il laconiquement au micro de l'Equipe Mag. De quoi laisser planer le mystère, même si le Zimbabwe semble accuser un certain retard. Son choix devrait donc ce porter, soit sur l'Australie, soit sur la France. Et ce mystère n'est pas uniquement lié à sa nationalité. Non, Zhoya aime compliquer les choses. Malgré lui, aurait-on envie d'ajouter. Le 110 mètres haies il l'affectionne. Mais ce n'est pas sa seule discipline de prédilection. Aujourd'hui il brille également à la...perche. Pourtant, il y a quelques années, rien ne le prédestinait à devenir voltigeur. Il avait même peur d'être "en hauteur". C'est Paul Burgess, un ancien perchiste devenu coach, qui a dû insister pour qu'il se lance. D'abord réfractaire, Zhoya s'est exécuté. Et directement, il a brillé. Comme si ce talent de voltigeur sommeillait en lui et n'attendait qu'à être dévoilé. Très vite, il a passé 5.56m, nouveau record du monde dans sa catégorie d'âge. Et comme le bonhomme ne sait pas faire les choses à moitié, il a récemment pulvérisé son record personnel sur...100 mètres (10"51). Un performance invalidée par la suite pour vent contraire.

Les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire ? Toujours est-il qu'au sein du milieu, la polyvalence de Zhoya intrigue. Comment se fait-il qu'un gamin de 17 ans soit aussi dominant dans des disciplines aussi...différentes ? Se prédestine-t-il à une carrière de décathlonien ? Une question que le principal intéressé balaie d'un revers de la main : "Je n'ai pas de préférence entre sprint, haies et perche mais pas le décathlon. J'en ai fait un seul et quand je me suis réveillé le matin du deuxième jour, que j'ai réalisé que j'avais encore cinq épreuves dont un 1500 mètres alors que j'étais déjà "kaputt", j'ai compris. A l'arrivée, j'ai dit "J'ai commencé ma carrière de décathlonien hier et je l'ai finie aujourd'hui." Un choix final de la discipline à laquelle il désire se consacrer ne semble donc pas encore à l'ordre du jour. C'est surtout son choix de nationalité sportive qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Comme le jeune perchiste Armand Duplantis (qui avait dû choisir entre la nationalité américaine et suédoise) avant lui, Zhoya sait qu'il est à l'aube d'une prise de décision importante. "Je sens la pression monter autour de moi" concède-t-il. Même s'il a grandi en Australie, il se sent de plus en plus à l'aise en France. Ses disciplines de prédilection étant proches de la tradition française, la fédération a entamé l'opération séduction pour le rallier à sa cause. En lui promettant des facilités d'entraînement plus développées. En lui promettant de faciliter sa progression. Mais surtout en voulant miser sur lui, en voulant en faire la figure de proue de la délégation française aux Jeux Olympiques 2024...à Paris.

@sasha_zhoya (Clermont Athlétisme Auvergne) vient d'établir le nouveau RECORD DU MONDE CADETS du 110 m haies en 12''87 (+1.6) lors des demi-finales des Championnats de France à Angers !



#CFAthlé pic.twitter.com/RKCBV21koe — FFA (@FFAthletisme) 6 juillet 2019