Samba, confirmation éclatante sur 400m haies à Oslo

Les perchistes grecques Katerina Stefanidi, championne olympique et du monde en titre, et cubaine Yarisley Silva, championne du monde 2015, étaient dans un mauvais soir, incapables l'une et l'autre de franchir leur barre d'entrée à 4,41 m. Et ainsi l'Américaine Sandi Morris, championne du monde en salle cet hiver, a gagné le concours sans problème avec 4,81 m.