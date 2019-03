Saga athlétisme : une première réunion constructive

Les multiples remous de ces dernières semaines dans le milieu de l'athlétisme belge ont fait couler beaucoup d'encre. Inutile de rappeler les épisodes. En vrac : convention foireuse, réaction indignée de Nafi Thiam, rupture de confiance, lettre incendiaire de la ligue francophone à Jacques Borlée, point de non retour annoncé, lettre des athlètes de haut niveau réclamant la fin de l'amateurisme à leur égard,... n'en jetez plus la coupe a débordé...

Première réunion sans la ligue francophone !

Le temps était donc venu de se mettre à table. Cette semaine trois réunions importantes se tiennent d'ailleurs entre les différents protagonistes. Ce mercredi première étape. Le Comité Olympique (qui a son mot à dire notamment en ce qui concerne les relais 4x400m) avait programmé de longue date une réunion avec les différentes instances. Objet : la discussion autour des relais. Une réunion qui tombait à pic mais qui s'est réorientée davantage sur la problématique liée à la présence de Jacques Borlée, comme entraîneur du relais masculin.

Autour de la table l'ADEPS, SportVlaanderen (ex-BLOSO, le pendant flamand de l'ADEPS), le COIB (Comité Olympique), Jacques Borlée, la ligue flamande... mais pas la Ligue francophone (LBFA), principale opposante au papa de Kevin, Jonathan et Dylan.

Celle-ci avait prévenu que son siège serait vide ce mercredi. La porte d'une conciliation n'étant pas fermée pour autant. La ligue du Président Lefebvre préférant réserver d'abord ses points de discussion avec le Ministre des Sports de la Fédération Wallonie Bruxelles (rendez-vous programmé vendredi). L'absence de la LBFA a peut-être apaisé les relations lors de ce premier contact.

Un premier rendez-vous qui d'après nos informations s'est déroulé dans un climat calme et constructif. Il y a été plus que probablement question du futur contrat de Jacques Borlée comme entraineur des "Tornados". Un premier jet de contrat qui semblerait, pour l'ensemble des parties présentes équilibré. Reste à valider et convaincre la Ligue francophone que tout peut s'apaiser. Ce sera l'objet de futures rencontres.