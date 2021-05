Sacoor-Tennessee, la rupture inévitable : "La situation se dégradait, il ne suivait plus les plans d’entraînement"

La rupture entre Jonathan Sacoor et l’Université de Tennessee est actée et définitive. La participation de l’ancien champion du monde junior du 400m aux World Relays a mis un terme à une expérience contrastée de deux années. Loin de son meilleur niveau et en manque de repères, le Brabançon a 90 jours pour se remettre sur les rails. "La situation n’est pas simple, mais ce n’est pas impossible", positive Jacques Borlée . Entamée en 2019, l’aventure US de Sacoor est terminée. Le nom de l’athlète de l’OEH a tout simplement disparu du site de son ex-Université. Tennessee avait marqué son accord pour libérer Jo avant de se raviser "voyant que ça n’allait pas". "Jonathan n’a pas cédé. Il a donné la priorité à la Belgique, là où se situe son avenir", explique coach Jack.

Ce bras de fer autour de sa présence en Pologne avec les Tornados a été le point final de l’histoire. "Il a été éjecté par son université. De toute façon, il ne pouvait pas rester dans son université si ça se passait mal. Ils n’ont pas réussi à créer une ambiance propice aux résultats autour de lui. La situation se dégradait. Il n’y avait plus de réciprocité avec Ken Harden (le coach de Tennessee, qui avait encadré les Twins à Talahassee, ndlr). Jonathan ne suivait plus mes plans d’entraînements", ajoute Borlée. La méthode Harden ne fonctionne visiblement pas avec un Sacoor, coincé à 47.45. "Jonathan a gagné en force, mais il a perdu ses sensations. Il a fait de bonnes choses à l’entraînement mais en compétition, ça ne passait pas. Ni cet hiver, ni en ce début de saison. Il y a des problèmes techniques. Il ne sait plus gérer ses sensations. Et quand il y a une exagération du stress, il cale".

Voilà pour le constat. Reste à trouver le remède. Et vite ! Le temps file et Tokyo pointe déjà le bout du nez. Les séries du 400m sont programmées le 1er août. "Il était trop sous stress, il doit trouver l’apaisement aussi humainement. Il doit se recentrer. Je lui ai demandé d’établir une check-list de tout ce qui ne va pas. De cette manière, on saura ce qu’il faut régler. On va aussi lui faire passer une série de tests et une prise de sang pour voir où il en est", détaille Jacques Borlée, qui reconnaît que Sacoor est "impacté" par la situation.



Cela s’est vu à Chorzow. Après un relais mixte encourageant le samedi, Sacoor a serré le moteur en finale avec les Tornados. Sans chercher de fausse excuse mais avec la volonté de rebondir en se remettant au travail. "Pour performer, il faut être serein et pouvoir se libérer complètement. Ça n’aide pas de traîner une casserole quand on court", métaphore notre consultant Frédéric Xhonneux, rapport à la tension accumulée. "Cette expérience américaine peut lui être utile à l'avenir. Il a été confronté à des choses nouvelles. Il a gagné en autonomie. C'était son désir de partir, ça aurait peut-être été négatif aussi de rester. Mais si son évolution sportive n’est pas aussi bénéfique qu’espérée, il a intérêt à revenir dans une structure connue et familiale. Il sait que les recettes de Jacques Borlée fonctionnent".



Le duo Sacoor-Borlée a déjà connu, une épreuve similaire. "En 2019, j’avais déjà dû tout rattraper quand il était revenu en Belgique", rembobine Borlée. Cela s’était bien terminé avec une 12e place à Doha, avec un record personnel à la clé (45.03) et une médaille de bronze avec le relais.



Cette fois le délai est encore plus court. Le talent ne se perd pas. Parfois, il peut s’égarer. Jonathan Sacoor et Jacques Borlée ont trois mois pour retrouver le bon chemin. "Rien n’est perdu, on est seulement début mai", conclut le sélectionneur du 4x400m.