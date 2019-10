Sacoor : "Je vais en demi-finale et c'était le but" - © DIRK WAEM - BELGA

Sacoor : "Je vais en demi-finale et c'était le but" - Mondiaux de Doha - 01/10/2019 Jonathan Sacoor a réussi son entrée en matière aux Mondiaux Doha. Il a parfaitement négocié sa série pour terminer deuxième et se qualifier pour les demi-finales. "C'était une course très contrôlée", souligne notre compatriote. "J'ai peut-être juste un peu mal géré à la fin en décélérant parce que je pensais que Yousif était plus loin. Quand je l'ai entendu, je me suis dit m... je dois encore ré-accélérer. C'était pas top. Mais le chrono est bien, je suis content. Je vais en demi-finale et c'était le but".