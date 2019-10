Sacoor égale son record mais s'arrête en demi-finale du 400m, Norman passe à la trappe

Jonathan Sacoor a pris la quatrième place de la première demi-finale du 400m des mondiaux de Doha. La jeune promesse de l'athlé belge a égalé son record personnel en bouclant son tour de piste en 45.03.



Le champion du monde junior était venu pour apprendre à Doha. Pour son premier mondial en individuel, il a rempli son contrat avec cette présence en demi-finale et ce joli chrono. Il avait affirmé qu'il était en forme, il l'a prouvé.



Malheureusement, sa performance ne lui a pas permis de passer le cut. Seuls les deux premiers de séries et les deux meilleurs temps se qualifiaient pour la grande finale. Après deux courses, il pointait au quatrième rang des repêchables potentiels. Le protégé de Jacques Borlée est donc éliminé. Il peut maintenant se reposer en vue du 4x400m avec les Tornados.



L'énorme surprise de ces demies, c'est l'élimination de Michael Norman. Le numéro 1 de la saison n'a été que l'ombre de lui même dans cette course qu'il a terminé à la 7e place. Visiblement diminué, il a coupé la ligne en 45.94. Un monde derrière ses 43.45.