Sacoor champion du Monde junior sur 400m, une première pour la Belgique

Jonathan Sacoor a remporté la finale du 400m aux Mondiaux juniors de Tampere, en Finlande. Au bout d'une dernière ligne droite exceptionnelle, il a fait voler en éclats son tout frais record de Belgique juniors (45.72). Il a coupé la ligne en 45.03 et devient le premier Belge champion du Monde junior. Il a devancé les Jamaïcains Christopher Taylor (45.89) et Chantz Swawyers (45.38).



L'athlète de l'OEH avait signé le meilleur temps des demi-finales et avait effacé le vieux record du Fons Brydenbach (45.86 en 1973). Mais il ne partait pas favori. Le Jamaïcain Christopher Taylor, 44.88 cette saison, avait la pancarte de N.1 placardée au dossard. Trop sûr de lui, il a emballé la course dès les premiers mètres. Il a creusé l'écart avant de s'effondrer.



Sacoor, protégé de Jacques Borlée, ne s'est pas affolé. Il est resté fidèle à son plan de course et est venu cueillir le Jamaïcain dans les derniers mètres. Avec ce chrono de 45.03, il s'installe tout simplement à la 4e place dans le classement belge senior sur la distance. Seuls Jonathan (44.43) et Kevin Borlée (44.56) et Cédric Van Branteghem (45.02) ont couru plus vite que lui. Et il n'a pas encore 19 ans !



"Je ne peux pas décrire ce que je ressens. C'est tellement incroyable. C'est un sentiment tellement génial. Je ne peux pas m'arrêter de rire même si je suis crevé. Je pense que je n'ai pas encore tout à fait réaliser. Donc je pense que ce soir, je vais encore me sentir mieux", a-t-il confié au micro de l'IAAF.



Quand on lui a demandé où il avait trouvé la force pour remonter Taylor, il a répondu avec humour. "J'aimerais le savoir. Alors, j'aurais pu l'utiliser plutôt. Quand tu vois la ligne d'arriver se rapprocher, que tu commences à rêver de toutes les possibilités, toute la fatigue s'évapore. C'est ce qu'il y a d'incroyable avec le 400m. J'espère que j'ai rendu mon pays fier. J'essaierai de le faire à nouveau ce samedi avec le relais 4x400m."