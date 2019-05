Roger Moens honoré de l'Ordre du Mérite du Comité Olympique et Interfédéral belge

Roger Moens, médaillé d'argent sur 800 m aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 et détenteur du record du monde de la distance pendant 6 ans, a été honoré de l'Ordre du Mérite du Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB), lors de l'assemblée générale de l'instance olympique belge ce vendredi à Bruxelles. C'est Pierre-Oliviers Beckers, président du COIB, qui lui a remis le trophée.

Moens, 89 ans, a été une figure majeure de l'athlétisme belge et mondial pendant de longues années. C'est à Oslo le 3 août 1955 que Roger Moens, dans un temps de 1:45.7, parcourait alors le double tour de piste le plus rapide au monde. Il effaçait ainsi des tablettes le chrono de 1:46.6 de l'Allemand Rudolf Harbig réalisé seize ans plus tôt. Cette performance, l'un des plus grands faits d'armes de l'athlétisme belge, lui a permis de recevoir le Trophée National du Mérite Sportif en 1955.

Ce record, le Belge le garda à son palmarès durant 6 ans et 6 mois, jusqu'à ce que le Néo-Zélandais Peter Snell n'améliore sa performance de près d'une seconde et demie (1:44.3) en 1962. C'est ce même Néo-Zélandais qui priva Roger Moens de la médaille d'or des Jeux Olympiques de Rome deux ans plus tôt. Alors favori, Moens dut se contenter de la médaille d'argent. En 1952, il avait fait son entrée dans l'athlétisme international lors des Jeux Olympiques d'Helsinki, alors âgé de 22 ans.

Ancien policier, il était membre du Royal Racing de Bruxelles (RRCB) pendant le véritable âge d'or du club entre 1947 et la fin des années 50. Roger Moens, avec les Langenus, Bailleux et Leva, s'était aussi approprié le record du monde du 4x800m en 1956.

Natif d'Erembodegem, dans la commune d'Alost, Roger Moens s'est aussi illustré en étant à la base de SOLIMEDA. SOLIMEDA est une fondation qui a pour but de soutenir temporairement, dans un cas précis, les médaillés olympiques qui se trouveraient dans une situation sociale ou financière délicate et qui, vu leurs mérites, doivent pouvoir compter sur la solidarité du milieu sportif et de ses partenaires.

Moens succède à Guido De Bondt, honoré l'année dernière de ce trophée qui rend hommage à une personne ayant des mérites éminents dans le domaine sportif et ayant rendu des services exceptionnels au mouvement olympique belge.

Eddy Merckx (2013), Patrick Sercu et Gaston Roelants (2014), Robert Van de Walle (2015), Ingrid Berghmans (2016) et Hanna Mariën (2017) figurent également au palmarès.