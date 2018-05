Roger Lespagnard attache beaucoup d'importance à l'Hypomeeting de Götzis

L'entraîneur Roger Lespagnard est aussi curieux que Nafi Thiam de voir ce que sa protégée peut réaliser comme prestation ce weekend à l'Hypomeeting de Götzis.

"Notre objectif principal, l'Euro, est plus tard dans la saison, donc nous ne devons pas nous attendre autant que l'an passé (record de Belgique avec 7.013 points, ndlr). De plus, il y a eu cette douleur au genou en janvier et après un stage pour l'école durant lequel elle n'a pu s'entraîner", a expliqué Lespagnard.

"Les entraînements se sont bien déroulés. Les stages à Tenerife et en Turquie ont été excellents. Nous avons enfin pu travailler sur la technique."

Contrairement à Thiam, Lespagnard se fixe-t-il un objectif durant le weekend? "Un total, c'est difficile. Mais j'espère qu'elle gagnera. J'attache une grande importance à cette compétition, car tu te mesures au top mondial. Je ne vois pas pourquoi Nafi serait moins capable que l'an passé. Là aussi, elle m'avait surpris. Elle a moins de compétitions que d'habitude dans les jambes, il faudra probablement encore un peu de réglage. Sur 200 et 800 m nous avons travaillé dur, donc là j'attends quelque chose. Mais en hauteur et au javelot, ce sera difficile de dépasser le résultat de l'année dernière."