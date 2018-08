Robin Vanderbemden remporte sa série et se hisse en demi-finales

Robin Vanderbemden s'est aisément qualifié pour les demi-finales du 200 mètres à l'Euro d'athlétisme de Berlin, mercredi dans la capitale allemande.

L'athlète de 24 ans, pensionnaire du club d'athlétisme de Seraing, était au couloir 5 dans la première des quatre séries. Grâce à un temps de 20.50, il a terminé premier de sa course et s'est qualifié pour les demies. Il a devancé l'Italien Andrew Howe (20.60) et le Néerlandais Taymir Burnett (20.67).

En effet, les trois premiers de chaque série ainsi que les deux meilleurs temps suivants se qualifiaient pour les demi-finales, prévues mercredi soir (20h15) dans le stade olympique berlinois.

Vanderbemden, dont le record personnel sur la distance est de 20.43 réussi le 28 juillet à Ninove, fait également partie du relais 4x400. A l'Euro d'Amsterdam en 2016 lors du sacre européen des Tornados, il avait couru les séries.