Robin Vanderbemden: "Cela va se jouer à la loi du plus fort"

Robin Vanderbemden sera mercredi soir au départ des demi-finales du 200m, à l'Euro d'athlétisme de Berlin. "Mission accomplie", a résumé l'athlète après s'être qualifié en matinée. Les demies auront lieu à partir de 20h15 sur la piste berlinoise.

L'athlète de Seraing Athlétisme avait déjà indiqué vouloir absolument figurer parmi les demi-finalistes. En remportant sa série avec un chrono de 20.50, il s'en est assuré.

"Au début j'ai tout donné. Puis je ne me suis pas vraiment retenu, mais j'ai quand même contrôlé un peu. Pour une place en finale, il me faudra une course parfaite et un peu de chance", estime-t-il.

"C'est bizarre de devoir courir si vite aussi tôt le matin", a indiqué Robin Vanderbemden. "Cela m'est déjà arrivé d'entrer en action deux fois sur un même jour. Mais ce sera long, vu que je suis réveillé depuis 6h00".

Il y a un peu plus d'une semaine, l'athlète avait amélioré son meilleur chrono sur 200m, à 20.43.