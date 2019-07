Robin Hendrix 3e du 5.000 mètres aux Universiades

Dernier athlète belge engagé de la 30e édition de l'Universiade d'été, samedi à Naples, Robin Hendrix est monté sur la 3e marche du podium. L'athlète étudiant de 24 ans de la KULeuven a pris la 3e place du 5.000 mètres en 14:04.06 après avoir franchi la ligne en 4e position mais l'Algérien El Hocine Zourkane qui l'avait précédé de 42/100es (14:03.64) a été disqualifié. Autre athlète belge présent dans la course Michael Somers a fini au 10e rang en 14:22.78.

L'or a été enlevé par le Suisse Jonas Raess en 14:03.10 devant le Français Yann Schrub battu de 14/100es (14:03.24).

Le bilan de la Belgique dans cette Universiade est de trois médailles: l'argent pour le Taekwondoïste Si Mohamed Ketbi (-68 kg) et le bronze au saut à la perche pour Ben Broeders et celle aussi en bronze de Robin Hendrix. La Belgique se classe 46e nation sur 56 qui ont gagné au moins une médaille. Le Japon termine en tête devant la Russie et les Etats-Unis.