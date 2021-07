Rio 2016 : Nafi Thiam, 2 jours pour l'éternité

Médaille d'or - Heptathlon : Nafissatou Thiam - Jeux Olympiques 2016 - 14/08/2016 Nafissatou Thiam est devenue championne olympique de l'heptathlon aux jeux Olympiques de Rio, samedi, rapportant à la Belgique sa 4e médaille après l'or de Greg Van Avermaet (cyclisme), l'argent de Pieter Timmers (100m nage libre) et le bronze de Dirk Van Tichelt (judo). Elle aussi la première championne olympique en athlétisme depuis Tia Hellebaut, sacrée à la hauteur à Pékin en 2008. La Namuroise, 21 ans, a terminé 7e du 800m, 7e et dernière épreuve au programme, en 2:16.54 secondes, préservant de justesse son avance au classement général par rapport à la championne olympique sortante, la Britannique Jessica Ennis-Hill qu'elle détrône donc. Elle ne devait pas concéder plus de 9.47 secondes sur Jessica Ennis-Hill sur le 800m. Mission accomplie, la Britannique ne l'emportant "que" en 2:09.07. Nafissatou Thiam a totalisé 6.810 points, pulvérisant son record de Belgique, effaçant son total de 6508 points (réussi les 31 mai et 1er juin 2014 à Götzis en Autriche). Elle devance à Rio Jessica Ennis-Hill (6.775 pts) et la Canadienne Brianne Theisen Eaton, 3e avec 6.653 pts, qui complète le podium. Déjà médaillée de bronze à l'Euro de Zürich en 2014, Nafissatou Thiam a notamment pu conforter sa place de leader au javelot avec un lancer à 53m13, le meilleur de sa carrière, effaçant son meilleur lancer réussi en juin dernier aux championnats de Belgique (52m12). Paradoxe, c'est sur ce lancer que Thiam s'était blessée au coude, une blessure dont elle se ressent toujours à Rio. La Namuroise avait repris la tête au général samedi en ouverture de la 2e journée en remportant la longueur grâce à un saut, le meilleur de sa carrière, à 6m58. Détentrice du record de Belgique avec 6508 points (réussi les 31 mai et 1er juin 2014 à Götzis en Autriche), Nafissatou Thiam, 21 ans, avait entamé son heptathlon en battant son record personnel sur 100m haies (13.56) et en parvenant surtout à franchir 1m98 à la hauteur, soit le meilleur saut de l'histoire dans un heptathlon, pour se hisser à la deuxième place au général. Elle avait pris une première fois la tête du classement en remportant le poids grâce à un lancer à 14m91. Après un 200 m couru en 25.10, elle bouclait ainsi la première journée, vendredi, à la 2e place avec 3985 points, derrière Jessica Ennis-Hill (4057). Nafissatou Thiam poursuivait donc son heptathlon de rêve samedi. C'est la 4e médaille belge aux jeux Olympiques de Rio, la deuxième en or après le titre dans la course en ligne sur route de Greg Van Avermaet samedi dernier. Pieter Timmers avait pris la médaille d'argent du 100m libre en natation alors que Dirk Van Tichelt s'était paré de bronze en judo (-73kg).