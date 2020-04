Rétro JO 2008 - L'or par la grâce d'un relais de folie

Couloir 5 : Olivia Borlée , Hanna Marien , Elodie Ouedraogo et Kim Gevaert décrochent une incroyable médaille d’argent, qui 8 ans plus tard se transformera en or.

Suivent alors deux années plus difficiles et deux désillusions : l’élimination en série du Mondial 2005 (Helsinki) et pire encore… un témoin relâché dans le passage entre Frauke Penen et Olivia Borlée lors de la finale de l’Euro 2006 (Goteborg). Une finale que les Belges entrevoyaient pourtant avec optimisme. Car cet été-là, Kim Gevaert, devenue la patronne de l’équipe, décroche les titres continentaux sur 100 et 200 m. L’échec du relais n'en est que plus cuisant et nous fait alors craindre que le soufflé va retomber.

2001. Après plus de 20 ans, le record de Belgique du relais 4x100 féminin est enfin battu. Parmi le quatuor, deux jeunes : Elodie Ouedraogo (20 ans) et Kim Gevaert (23 ans). Deux talents purs qui vont booster la discipline. Les résultats suivent. Demi-finale au Mondial 2001 (Edmonton), 4e de l’Euro en 2002 (Munich), 6e du Mondial 2003 (Paris) avec, comme réserviste, une gamine de 17 ans nommée Olivia Borlée. Un an plus tard, en 2004, le 4x100 termine 6e des Jeux d’Athènes avec De Caluwé , Huyghebaert , Ouedraogo et Gevaert (6e du 200m olympique).

C’est sans compter sur le boss de ce relais. Rudi Diels, coach personnel de Kim Gevaert, est aussi le sélectionneur national du 4x100. Discret et efficace, Diels a le don d’unir ses athlètes autour d’un même projet. Et ses rêves sont grands. D’autant que derrière les routinées Ouedraogo et Gevaert, le coach a découvert Hanna Marien (4 ans plus jeune que Kim) et surtout Olivia Borlée (8 ans plus jeune).

C’est donc avec ses deux anciennes et ses deux nouvelles pépites que Diels se rend à Osaka en 2007, pour des mondiaux japonais retentissants. En série, le matin du 1er septembre, Diels place ses deux routinières dans les deux derniers relais, laissant à Borlée, visage d’ange, la lourde tâche du départ. Et à Marien le 2e passage toujours délicat. Et au bout, ça passe…record de Belgique (42’85) et 4e chrono des nations qualifiées pour la finale. Une finale qui a lieu le soir même et qui va époustoufler. Derrière les deux intouchables Etats-Unis et Jamaique, Kim Gevaert finit en boulet de canon et emballe le boulot magnifiquement initié par Olivia, Hanna et Elodie. Gevaert utilise son finish incroyable pour devancer la Grande-Bretagne et décrocher une magnifique 3e place. On n'en croit pas ses yeux ! Elles sont diaboliques et belles à la fois. Fierté et nouveau record national en 42’75. Avec en prime, une confiance au zénith, un an avant les JO de Pékin.