Rétro : Gaston Roelants titré à Tokyo, le récital doré de l'artiste du steeple

Samedi 17 octobre 1964 : 16h30 à Tokyo, 8h30 en chez nous A l’heure du petit-déjeuner, entre le café et le croissant, la Belgique s’éveille avec un enivrant parfum d’or. Gaston Roelants, virtuose des obstacles, écrit la plus belle partition de sa fantastique carrière et devient champion olympique du 3000 m steeple. Point d’orgue logique de sa domination.



Tout le monde, lui en premier, s’attend à ce titre. Roelants débarque au Japon avec la pancarte de favori bien épinglé sur le dos. Un an plus tôt, il retranche près d’une seconde au record du monde du Polonais Zdzisław Krzyszkowiak et s’est approprié la nouvelle référence, chez lui à Louvain (8 : 29.6).



Sa confiance est au plus haut, à peine ébranlée par douze semaines sans courir. "Avant les Jeux, j’ai été victime d’une périostite. Je n’ai pas pu m’entraîner normalement. J’ai bien fait de l’exercice en salle à Louvain. Et j’ai juste couru un 400 m avant de partir", se rappelait-il récemment dans Het Laatste Nieuws.



Le mage Mon Vanden Eynde a parfaitement géré cette période délicate. A tel point que le manque de séances spécifiques ne se fait pas sentir sur la piste. La fraîcheur a ses vertus et elles se dévoilent au Louvaniste. "Même sans entraînement de course, j’étais en super condition. En guise de préparation. J’ai couru un 1500m… et j’ai battu mon record".



Le chrono s’affole dès les séries



15 octobre, premier tour. Après une première course remportée par le Portugais Manuel Oliveira (8 : 40.8), le Britannique Maurice Herriott cherche à marquer les esprits. Il étire le peloton et s’impose en 8 : 33.0. Record Olympique ! La réponse de la concurrence est immédiate. Et cinglante. Dans la troisième série, le Soviétique Adolfas Aleksejūnas frappe encore plus fort (8 : 31.8). Le record de Herriott n’a pas tenu dix minutes. Roelants a suivi le tempo, sans forcer. "J’ai terminé deuxième, mais j’aurais pu gagner. Seule la première place en finale compte".



Un récital en finale



Sage mantra. A vouloir défier le maître, Aleksejūnas s’est brûlé les ailes. Il n’existera pas en finale deux jours plus tard. Personne d’ailleurs ne pourra rivaliser avec Gaston Roelants, qui s’est pourtant blessé quelques heures plus tôt lors de son dernier entraînement en percutant une haie. Jambe bandée, il est resté alité jusqu’au dernier moment. Peu importe, il est le plus. En finale, il s’échine à éviter les obstacles et les coups et s’impose avec aisance dans son singlet blanc ceinturé des couleurs nationales. Le chronomètre se fige après 8 minutes 30 secondes et 8 dixièmes d’effort. Le record olympique tombe pour la troisième fois en trois courses. Herriot est relégué à près de deux secondes, le Soviétique Ivan Belayev à trois.



La fougue désordonnée de Rome (4e) laisse place au calme et le maestro joue cette fois sa partition à la perfection. "C’est arrivé normalement. J’étais champion d’Europe en 1962, j’avais déjà battu le record du monde en 1963. Et je suis allé avec le meilleur temps de la saison à Tokyo. Et quand on a le meilleur temps, il faut gagner", résumait Roelants quelques années à notre micro. L’or tant convoité, la Brabançonne et les félicitations princières d’Albert et Paola en prime. "Il y a une chose qu’on peut espérer dans la vie, c’est être champion olympique. Cela reste toujours mon meilleur souvenir".

L’année suivante, toujours inspiré par l’air belge, Roelants améliore sa référence planétaire à Bruxelles. Ce chrono de 8 : 26.4, restera accroché trois ans au tableau d’honneur de la fédération internationale. Il constitue encore – 55 ans plus tard – le sixième temps belge de l’histoire.



Roi du cross des nations



Ce titre couronne une carrière fabuleuse tant sur la piste qu’en cross-country, sa discipline de cœur. "J’ai toujours considéré le steeple, comme du cross-country sur piste", dira-t-il. Très fort sur le tartan, il est quasiment imbattable dans les labourés. L’athlète du Daring Club Leuven a fait du cross des nations, ancêtre du championnat du monde, sa chose avec quatre victoires et trois médailles d’argent. Après son échec à Mexico (7e en finale) où le Kenya inaugure son règne quasi sans partage, il "monte" en distance. Un record du monde de l’heure en 1972 (20.784 m) et deux médailles européennes en marathon (argent en 1969 et bronze en 1974) à la clé.

D’une longévité exemplaire, il ne tourne le dos à l’athlé qu’à 40 ans. "Parce qu’on voulait m’obliger à courir en vétéran". Touche à tout, il s’est illustré en ski de fond (cinq podiums au championnat de Belgique) avant de se tourner vers le golf qu’il pratique encore dès que possible à 83 ans.



Peintre à ses heures, toujours impliqué dans le monde olympique, Roelants quittera ses fonctions de président de l’association Belge des Olympiens du COIB après les Jeux de Tokyo. Une manière de boucler la boucle. Symboliquement. Puisqu’il ne se rendra pas sur place sur les conseils de sa fille. "Onze heures de vol, la fatigue et une température qui peut flirter avec les 40 degrés, ce n’est plus de mon âge".



A moins qu’un report ne change la donne et lui offre l’opportunité d’un pèlerinage.