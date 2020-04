Rétro : Gailly et Lismont, l'or du marathon s'est refusé à eux

Lismont, une vie dédiée au marathon



Le marathonien de Looz remporte le titre européen à… Helsinki. Comme un symbole de la passation de témoin entre deux bouffeurs de bitume. "Il pleuvait et le vent soufflait fort, des conditions que j’appréciais", se rappelle-t-il dans SportFoot/Magazine en 2004. "Les vingt premiers kilomètres, j’ai suivi tranquillement. Et puis, j’ai accéléré plusieurs fois et je les ai lâchés. C’était un peu ma tactique."



Le Limbourgeois n’a que 22 ans et dispute sur 3e marathon. Il est déjà au sommet dans une discipline qui demande de la maturité. Il a trouvé sa distance. Celle de tous ses succès. Celle qu’il a choisie parce qu’il n’avait pas le "jump" final pour briller sur des épreuves plus courtes.



L’été suivant, Karel assume son statut et confirme au niveau mondial. A Munich, sur la scène olympique, il ne s’incline que face à l’Américain Frank Shorter dans une chaleur étouffante. "Le marathon, le plus difficile de ma carrière". Quatrième au 30e kilomètre, Lismont couvre la fin du parcours une minute plus vite que Mamo Wolde, champion olympique en titre, et 1 minute et 30 secondes plus rapidement que Kenn Moore.



Malade avant Montréal



Quatre ans plus tard, il remet ça au Canada. Il monte encore sur le podium olympique à Montréal. "J’aurais dû gagner", affirmait-il 28 ans plus tard. "En mai, je courrais à un niveau fantastique. Et puis je suis tombé malade. J’ai eu une inflammation de l’intestin qui m’a empêché de m’entraîner pendant 14 jours. Ensuite, j’ai eu une infection de la vessie qui a provoqué des carences en fer". Il termine malgré tout troisième derrière l’Allemand de l’Est Waldemar Cierpinski et Frank Shorter.

Le podium de Karel Lismont à Montréal en 1976