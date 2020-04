Rétro : 2008, Tia Hellebaut à la hauteur d'un rêve olympique

A 35 ans, Tia Hellebaut a mis un terme définitif à son immense carrière. Heptathlonienne de bon niveau - elle se classera 14e des Mondiaux d'Edmonton -, l'Anversoise se laisse convaincre par Wim Vandeven, son entraîneur et futur compagnon, de se consacrer uniquement au saut en hauteur en 2004. Un changement de cap qui va lui permettre d'accumuler les titres et de se constituer l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme belge. Elle s'invite rapidement en finale de tous les grandes rendez-vous (JO d'Athènes, Mondiaux d'Helsinki). C'est en 2006, que la Belge entre dans la cour des grandes. A Paris, elle devient la première belge à s'élever au-dessus de 2m00. Quelques semaines plus tard et un peu plus au Nord, Hellebaut mate toutes les favorites à l'Euro de Göteborg.

Tia Hellebaut : Le parcours d'une championne extraordinaire - Athlétisme - 20/03/2020 A 35 ans, Tia Hellebaut a mis un terme définitif à son immense carrière. Heptathlonienne de bon niveau - elle se classera 14e des Mondiaux d'Edmonton -, l'Anversoise se laisse convaincre par Wim Vandeven, son entraîneur et futur compagnon, de se consacrer uniquement au saut en hauteur en 2004. Un changement de cap qui va lui permettre d'accumuler les titres et de se constituer l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme belge. Elle s'invite rapidement en finale de tous les grandes rendez-vous (JO d'Athènes, Mondiaux d'Helsinki). C'est en 2006, que la Belge entre dans la cour des grandes. A Paris, elle devient la première belge à s'élever au-dessus de 2m00. Quelques semaines plus tard et un peu plus au Nord, Hellebaut mate toutes les favorites à l'Euro de Göteborg.

Un soir étoilé dans le stade de Pékin. Une nuit magique pour la sauteuse en hauteur Tia Hellebaut. Décrocher la lune et la médaille d’or des Jeux Olympiques, c’était sa destinée. Un conte de fée que la grande Tia va vivre intensément. En devenant la première athlète féminine belge à se parer d’un titre olympique.

Tia Van Haver C’est l’histoire d’une gamine pas comme les autres. C’est l’histoire d’une championne olympique. Tia Van Haver n’a pas eu une enfance dorée, loin de là. Son père…elle ne l’a jamais connu. Parti du foyer alors qu’elle n’avait que quelques mois. Elle portera ce nom jusqu’à ses 15 ans. Elevée par sa mère, avec son frère Nico et sa petite sœur Evi, Tia vivra une enfance sans artifice avec les difficultés d'une maman livrée à elle-même. Jusqu'à l'arrivée de l'homme qui deviendra son beau-père, Joris Hellebaut. L’homme qui l’a adoptée et l’a façonnée en tant qu’enfant, en tant qu’adulte. Comme une évidence, Tia changera de nom de famille. L’athlétisme, lui, commence par les cross scolaires... mais très vite la grande taille de la jeune Anversoise lui intime de goûter à d’autres saveurs. Enfant, j'ai vécu la pauvreté...

Naissance d'une guerrière Tia une extraordinaire combattante - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Tia va très vite prendre son pied dans les épreuves multiples. Elle est douée, même très douée. Si bien qu’en 2001, à 23 ans, elle est aux Mondiaux d’Edmonton. A l’heptathlon, elle termine 14e toute heureuse de cette première expérience. L’Anversoise choisit alors d’alterner les plaisirs avec son épreuve de prédilection : le saut en hauteur. Son mètre 82, son rebond, son impulsion et surtout son formidable esprit de guerrière font de Tia une redoutable sauteuse. Elle se qualifie d’ailleurs en 2004 pour ses premiers Jeux. A Athènes, elle atteint la finale de la hauteur mais termine 12e (avec un saut à 1m85) juste derrière une certaine Blanka Vlasic qu’elle côtoiera toute sa carrière, y compris jusqu’à l’apothéose des Jeux de 2008.

2006, le premier sacre…et la tentative de record du monde Goteborg 2006, Tia devient championne d'Europe - © ERIC LALMAND - BELGA 2006 est l’année charnière. Le 2 juin à Oslo, Tia Hellebaut devient la première belge à franchir la barre mythique des 2 mètres. Un envol qui est confirmé en août à Goteborg. Au championnat d’Europe, la Belge bat la Bulgare Veneva et la Suédoise Bergvist. Un saut à 2m03 : record de Belgique et titre continental à la clé. Championne d’Europe, comme sa pote Kim Gevaert qui vient de doubler 100 et 200 mètres au même endroit. Avec Gevaert, elle fait renaître l'athlétisme belge Tia a désormais tout d’une grande. L’année suivante en 2007, elle confirme dès le printemps. A l’Euro en salle de Birmingham, elle remporte l’or à la hauteur en franchissant une barre de plus dans le cœur de tous les Belges. 2m05 nouveau record national. Ses essais à 2m09, pour battre le record du monde en salle de Bergvist, ne passent pas mais la confiance est au zénith. Une confiance pourtant rompue par une blessure à la cheville qui perturbe sa préparation pour le Mondial 2007 à Osaka. En finale, pas au top de sa forme, elle finit 14e (1m90).

Championne du monde à lunettes Hellebaut, seule sauteuse "à lunettes" - © ERIC LALMAND - BELGA Pour 2008, année olympique, la préparation idéale passe par les mondiaux en salle de Valence. Tia participe au pentathlon (5 épreuves), version indoor de l’heptathlon. Elle s’y aligne chaussée de ses célèbres lunettes. Elle en porte depuis l’âge de 6 ans. A 12 ans elle passe aux lentilles mais une infection sévère se déclare lorsqu’elle a 27 ans. Elle est alors contrainte de revenir aux lunettes. Sans mes lunettes, je ne verrais pas la barre " Tia s’impose dans ce mondial indoor. Elle devient à 30 ans la première femme belge championne du monde en athlétisme.

Vlasic la rivale qui ne craignait personne Blanka Vlasic, grande favorite - © JEWEL SAMAD - AFP Vient alors le focus de sa vie : les Jeux de Pékin. Elle rejoint la capitale chinoise avec Wim Vandeven, son coach devenu son amour. Treize ans les séparent mais l’athlé les a réunis. Unis comme jamais pour ce rendez-vous olympique. La Belge part comme outsider car la grande favorite c’est Blanka Vlasic. La Croate est championne du monde en titre (2007) et elle est dans la forme de sa vie. Championne du monde en salle cinq mois plus tôt, Blanka est sûre d’elle. Et il y a de quoi. A 24 ans, elle vient d’aligner 34 victoires successives. De plus, en cette saison de préparation des Jeux, la Croate a passé 19 fois la barre des 2 mètres. Là où Tia ne l’a franchie qu’une seule fois (à Heusden le 20 juillet). De quoi pavoiser…mais pas pour longtemps !

Une finale historique et stratégique Wim Vandeven, bien plus qu'un coach - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Les qualifications se passent sans souci le 21 aout. Elles sont 15 filles à franchir la barre qualificative à 1m93. Pas de surprise… la finale, prévue deux jours plus tard, promet d’être somptueuse. Et elle va l’être ! Nous y voilà donc à ce rendez-vous. Tia est concentrée comme jamais. Son concours commence à 1m85. Outre Vlasic, ses adversaires sont connues : les Russes Chicherova et Slesarenko, l’Ukrainienne Palamar, l’Américaine Howard ou encore l’Espagnole Beitia. Tout ce petit monde passe les barres à 1m85, 1m89. Les premiers échecs surviennent à 1m93. Mais Tia et Vlasic sont parfaites. Tout est franchi au premier essai, y compris à 1m96. La Belge et la Croate viennent alors de s’isoler à cette hauteur en compagnie de Beitia et de l’Allemande Friedrich.

La bagarre somptueuse Tia avale les barres et reste au contact de Vlasic - © ERIC LALMAND - BELGA Dans les tribunes, la délégation belge s’est rassemblée dans la tribune près du sautoir. Il faut dire que la Belgique peut enfin respirer. Car la veille, les filles du relais 4x100m ont décroché la seule médaille belge de ces Jeux. Bilan famélique global sauvé par la 2e place d’argent (qui deviendra or en 2016) de Kim Gevaert and Co. L’euphorie est là. L’enthousiasme aussi. Tout le pays est devant son écran, entourant Wim Vandeven qui vient, après chaque saut, conseiller sa douce. Juste la conforter car tout va bien. Tout est précis. Jusqu’ici. Quatre filles à 2m00...du jamais vu aux Jeux Vient alors la barre de sélection à 1m99. Elles sont encore 9 dans le concours. Trois d’entre elles ne passent pas la rampe. Et une seule passe au premier essai : Blanka Vlasic bien sûr (pour rappel quand deux sauteuses sont à égalité, c’est le plus petit nombre d’essais ratés qui détermine la meilleure). Tia Hellebaut passe au 2e essai comme Slesarenko et Palamar. Tia exulte, hurle de rage. Wim, l’index pointé vers le ciel, sait que la bagarre est enclenchée. Tia est deuxième, à l’affût. La tension monte à 2m01. Vlasic enfile les perles, entendez les barres au premier essai. Solide, presque arrogante…que peut-il lui arriver ? D’autant que Tia a encore besoin de deux essais pour franchir 2m01. Avec Chicherova et Slesarenko, elles sont encore 4 au-dessus de 2 mètres en finale olympique. Du jamais vu !

2m03, la médaille assurée La barre suivante est celle du podium. A mon poste de commentateur, aux côtés de mon consultant Noel Leveque, je retiens mon souffle. Car Tia n’a franchi cette barre que deux fois dans sa carrière. Premier essai : échec ! D’autant plus problématique que Vlasic et Chicherova passent au premier coup de rein. Mais pour Slesarenko c’est terminé. En franchissant la barre, Tia est donc assurée d’une place sur le podium. Son envol est majestueux. Avec de la marge, la voilà à 2m03 au 2e essai. La Belgique décroche une deuxième médaille dans ces Jeux. Mais de quelle couleur ?

Le coup de poker d’une compétitrice hors-pair La médaille d'or est au bout du plus beau concours de l'histoire - © GERO BRELOER - BELGAIMAGE La tension est à son comble. Tout va se jouer à 2m05. C’est haut, très haut…à la hauteur d’une lutte magnifique. Vlasic s’élance, ses épaules font connaissance avec la barre. Son premier échec du concours. Son regard est fuyant, léger doute. Elle n’est donc peut-être pas invincible. Au tour de Tia. Son rituel, le saut dans la tête, le saut dans les jambes. La claque pour haranguer la foule. Si elle franchit cette barre au premier essai, elle bat le record de Belgique en plein air mais surtout elle se place en tête. Oui, en tête du concours ! Elan, impulsion, la rage lui sert de ressort. Moment suspendu, barre effacée, joie immense…on se lève sous l’émotion…on se rassied car ce n’est pas fini ! Vlasic passe au 2e essai mais est donc derrière l’Anversoise qui toise la Croate. Duel mental, duel total ! Le coup de génie...l'impasse Tia choisit alors le coup de poker, surprenant sa rivale. Elle fait l’impasse à 2m07, obligeant Vlasic à sauter successivement 3 fois. Perturbée, Blanka est aux abois. Sa force mentale la quitte peu à peu. Une barre tombe, une deuxième puis une troisième. Hellebaut est championne olympique, première femme belge à décrocher l’or en athlétisme.

Les multiples retraites d’une maman Le bonheur d'une maman - © DIRK WAEM - BELGA Héroïne de Pékin, Tia annoncera 4 mois plus tard qu’elle est enceinte, mettant sa carrière en veilleuse. La petite Lotte naitra en 2009. Un premier come-back est alors annoncé en 2010, le jour de ses 32 ans. Elle décrochera encore une 5e place à l’Euro de Barcelone cette année-là, avant de révéler sa deuxième grossesse, qui verra Saartje naître en 2011. Et un, et deux retours…4 mois après l’accouchement, la combattante reviendra une ultime fois à la compétition. Pour vivre ses 3e Jeux à Londres. Porte-drapeau de notre délégation, elle finira par une 5e place à la hauteur (qui deviendra une 4e place suite au dopage positif de la Russe Skholina). En mars 2013, sa conférence de presse est bien la dernière cette fois. La championne de 35 ans enlève ses lunettes et tire sa révérence avec fierté. La fierté tout simplement d’avoir été à la…hauteur !