Retour à la compétition pour Thiam et Laus, Smets améliore son record de Belgique

La championne olympique de l’heptathlon, Nafissatou Thiam, a été une des grandes attractions des championnats nationaux en salle qui se sont déroulés dimanche à Gand. Les compétitions ont permis à de nombreux athlètes de battre leurs records personnels. Fanny Smets a, quant à elle, amélioré le record national à la perche féminine.

La non-tenue des championnats du monde en salle n’a pas déteint sur le niveau des championnats de Belgique indoor qui se sont déroulés dimanche à Gand. Nafissatou Thiam et Camille Laus ont toutes deux fait le bon choix pour revenir à la compétition.

Eline Berings (RCG) s’est imposée pour le titre sur 60 mètres haies en 8.10 après ses 8.07 des séries. Nafissatou Thiam (RFCL), qui épinglait donc son dossard pour la première fois depuis les Mondiaux de Doha, en octobre 2019, s’est classée 4e de la course (3e Belge) en 8.34, après une série en 8.37. " Je ne suis pas du tout en phase de compétition, mais dans un programme de préparation, et je suis donc très contente de mes prestations à Gand, avec deux chronos sous les 8.40", a expliqué Nafi Thiam. Le titre sur 60 mètres haies masculin est revenu à Michael Obasuyi (OEH) avec un nouveau record personnel à 7.69.

Camille Laus (RCB), comme Nafissatou Thiam, effectuait son retour. La capitaine de Belgian Cheetahs s’est imposée dans le 400 mètres avec un nouveau record personnel (53.11). "Je suis très contente mais aussi étonnée de ma prestation, car je suis en pleine période d’entraînement lourd", a expliqué Laus. Le titre du 400 mètres masculin est revenu à Alexander Dooms (AVR) en 47.63. Lucie Ferauge (CABW) est quant à elle devenue championne de Belgique du 200 mètres en battant largement son record personnel (23.51 pour 23.65).

Dans le 1.500 mètres, Elise Vanderelst (MOHA), emmenée par un lièvre dans les premiers mille mètres, s’est largement imposée pour le titre national en un temps de 2 : 12.71, tout autant que Stijn Baeten chez les hommes (3 : 43.46) où il a été emmené par Isaac Kimeli. Le titre national sur 3.000 mètres est logiquement revenu à Robin Hendrix (7 : 51.29), l’homme fort du cross court à la Cross Cup.

Au rayon des concours, on notera le titre national de Fanny Smets à la perche : l’athlète du CABW a battu son record national 4 centimètres, le portant à 4m40. Elle disputera encore le Perche Elite Tour le 22 février à Clermont-Ferrand. Les titres en hauteur sont revenus à Claire Orcel (CSF) avec un bond à 1m90, son record personnel égalé, et à Thomas Carmoy (CRAC) avec un saut à 2m23, son record en salle, à un centimètre de son record en plein air (2m24). On notera encore le titre en longueur d’Hanne Maudens (VS) qui s’est également classée 2e au poids avec un nouveau record personnel (13m99). Corentin Campener (RESC) s’est imposé en longueur, lui aussi, avec un record personnel (7m79).