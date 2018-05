Renée Eykens et Elise Vanderelst valident leur ticket pour l'Euro sur 1500m

Renée Eykens et Elise Vanderelst ont profité de l'International Flanders Athletics Meeting (IFAM) d'Oordegem pour atteindre les minima fixés pour l'Euro d'athlétisme de Berlin (7-12 août) sur 1.500 m. Déjà qualifiée pour le 800m, Eykens a couvert la distance en 4:11.33 et Vanderelst, 20 ans, a été encore plus rapide (4:09.31).

Eykens a déjà atteint les demi-finales en 2016 à l'Euro à Amsterdam et aux Jeux Olympiques de Rio. Pour Vanderelst, il s'agira de son premier grand tournoi. Avant cela, elle a décroché une quatrième place sur 800 mètres aux Mondiaux juniors (U20) en 2016.

Eline Berings, qui a déjà réalisé le minimum requis sur 100 mètres haies, est une nouvelle fois descendue sous les 13 secondes avec un temps 12.96, contre 12.93 la semaine dernière. Son record personnel est de 12.87.

Sur 400 m haies, Hanne Claes a signé un 56.76 alors que le minima pour Berlin est de 56.68. Camille Laus a couvert le 400 m en 52.32 alors que le temps requis pour l'Euro est de 52.22.