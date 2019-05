Relais mondiaux d’athlétisme : les compositions belges sont connues

Après avoir rempli leur objectif hier (2ème en série du 4x400m, les Belgian Tornados s’élanceront du couloir 8 (12h37 belges). C’est Dylan Borlée qui s’élancera en premier et qui passera le relais à Robin Vanderbemden. Suivra Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor.

Privé de Kevin Borlée, les Tornados sont assurés de réaliser le 2e meilleur résultat de leur histoire dans ces Relais Mondiaux après leur 3e place en 2015 et devant les 9e et 10e places obtenues respectivement en 2014 et 2017.

Un relais en cache deux autres, le relais mixte est le suivant : Julien Watrin – Lucie Ferauge – Hanne Claes – Jonathan Sacoor. Vainqueur de la première série (3 : 18.03) avant d’être disqualifié puis requalifié pour la finale avec le 7e chrono, le relais est aussi assuré d’être au départ des Mondiaux de Doha. Il s’élancera à 12h53 belges.

Enfin, les Belgian Cheetahs tenteront de se qualifier pour les championnats du monde en Qater. 11ème chrono des séries (3 : 30.69), Hanne Claes (qui s’élancera la première), Paulien Couckuyt, Liefde Schoemaker et Camille Laus) devront finir à l’une des deux premières places de la finale B. Elles partiront à 11h52 belges.