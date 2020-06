Record du monde pour Warholm (300m haies) et d'Europe pour Ingebrigtsen (2.000m)

Le Norvégien Karsten Warholm a battu le record du monde du 300m haies, jeudi, durant les Impossible Games à Oslo. Warholm a signé un chrono de 33.78. Le précédent record, 34.48, était détenu depuis 2002 par le Britannique Chris Rawlinson en 34.48. Son compatriote Jakob Ingebrigtsen s'est lui emparé du record d'Europe du 2.000m en 4:50.01, effaçant des tablettes le 4:51.39 du Britannique Steve Cram en 2001.

Dans le Bislett Stadion privé de spectateurs, les organisateurs ont mis en place un format particulier pour remplacer la manche de la Ligue de Diamant qui n'a pu se tenir.

Ainsi, Warholm était seul en piste pour le 300m haies, une distance olympique peu courue.

Parmi les épreuves inédites, la course entre le 'Team Ingebrigtsen' et le 'Team Cheruiyot', qui courait au même moment à Nairobi, sur 2.000m. Seuls trois coureurs devaient franchir la ligne d'arrivée et c'est le trio avec le meilleur temps global qui l'emportait. A ce petit jeu, les frères Jakob (4:50.01), Henrik (4:53.72) et Filip (4:56.91) Ingebrigtsen se sont imposés, Jakob signant un record d'Europe au passage. A Nairobi, Timothy Cheruiyot a couru en 5:03.05, Edwin Melly en 5:13.12 et Elijah Motonei Manangoi (5:18.63).

Le Suédois Armand Duplantis a remporté un concours à la perche à distance avec le Français Arnaud Lavillenie. Duplantis était présent sur la piste d'Oslo, où il a franchi la barre à 5m86. Lavillenie a effectué ses sauts dans son jardin à Pérignat-lès-Sarliève (Puy-de-Dôme) mardi et sa performance a été diffusée au fur et à mesure du concours. Il s'est arrêté à 5m81.