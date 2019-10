Record de Belgique, tickets pour la finale et les JO, superbe exploit des Cheetahs

Le relais 4x400m féminin belge s’est qualifié pour la finale du 4x400m des mondiaux de Doha. Placées dans la deuxième série, Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus ont décroché la quatrième place en 3 : 26.58, nouveau record de Belgique. Le quatuor belge est le premier repêché au temps.



Hanne Claes a réalisé un tour de piste solide pour placer le relais dans le peloton de tête. Imke Vervaet, la petite nouvelle, a fait plus que tenir son rang. Elle a maintenu l’équipe au contact. Paulien Couckuyt s’est faufilé à la corde pour s’installer en troisième position. La championne d’Europe espoirs du 400m haies a résisté jusqu’au bout. Camille Laus a ensuite pris le témoin. Les USA et la Grande Bretagne se sont envolés mais la 3e place, synonyme de qualification directe, est à portée de spikes. La capitaine de Cheetahs a tout donné pour repousser les assauts de l’Ukrainienne Ryzhykova. La Tournaisienne a été au bout d’elle-même mais elle a été dépassée sur la ligne. Peu importe, le chrono de 3 : 26.58 – nouveau record national – leur ouvre les portes de la finale. Un magnifique exploit pour les filles de Carole Bam. Camille – portée par ses équipières pour quitter la piste – doit maintenant récupérer avant la finale de ce dimanche.



Privées de Cynthia Bolingo, Margo Van Puyvelde et Justien Grillet, les Cheetahs font coup triple avec le record, la qualification pour la finale et le ticket olympique. Chapeau bas.



Les Etats-Unis d’Allyson Felix se sont imposés facilement avec la meilleure performance mondiale de l’année à la clé : 3 : 22.96.