Malgré l'absence sur blessure de son fils Kevin, Jacques Borlée n'est pas inquiet en vue des Mondiaux de relais de ce week-end à Yokohama. Au micro de David Bertrand, il fait le point sur les conditions de Kevin et sur les objectifs des Belgian Tornados au Japon.

« La situation de Kevin n’est pas très grave. Il a un petit soucis à l’ischio droit. Il va bientôt passer chez le médecin. L’important c’est que ça ne devienne pas récurent. J’ai un staff médical extraordinaire qui va trouver une solution. Il n’y a donc rien d’inquiétant mais ce qui est dommage, c’est qu’il avait une forme exceptionnelle. Il tournait vraiment bien et il voulait faire des grandes choses en ce début d’année », a entamé le coach fédéral.

Cette absence ne devrait toutefois pas entraver les plans des Tornados à en croire les paroles de Jacques Borlée. « C’est impactant car c’est le capitaine mais en même temps ça permet aux jeunes de s’émanciper. L’équipe tourne bien, tous les athlètes sont en forme. Quelle que soit la composition, on a la capacité d’aller en finale et de jouer très haut. Ce qui est fantastique, c’est la motivation des gars. C’est beau à voir et de bon augure pour le futur. » Cinq athlètes sont à disposition pour composer le relais: Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Jonathan Borlée.

« La finale est un objectif qui devrait pouvoir se réaliser avec les Tornados », poursuit Jacques Borlée. « Avec l’équipe mixte, on peut faire quelque chose d’intéressant. Les Cheetahs sont un peu défavorisées à cause des blessures mais il y a une belle jeunesse et un bel espoir dans cette équipe. Je pense que l’on peut faire quelque chose d’intéressant. »