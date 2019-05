Premier podium en Coupe du monde pour Valérie Barthelemy, 3e à Chengdu

Rentrée en compétition (après blessure) réussie pour Valérie Barthelemy ce week-end lors de la manche de Coupe du monde de triathlon, disputée sur deux jours à Chengdu, en Chine. La triathlète belge, 2e samedi de sa demi-finale sur un format sprint, a en effet décroché son tout premier podium individuel en Coupe du monde en se classant dimanche 3e de la finale A. De bonne augure pour Barthelemy et l’équipe belge du relais mixte dont elle fait partie en vue des prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Disputée sur la distance super-sprint (400 m de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied), la finale a été remportée par l’Allemande Laura Lindemann, en 31 : 18. Barthelemy s’est bagarrée au sprint avec Renée Tomlin pour la médaille d’argent, mais a été devancée d’une seconde par l’Américaine, terminant en 31 : 35, soit à 17 secondes de Lindemann.

Blessée en début d’année après une chute à vélo (fracture du sacrum), Barthelemy disputait sa première compétition depuis sa revalidation. Déjà bien placée samedi en demi-finales, elle est sortie après la natation en 2e position du parc à vélo pour former un groupe de 8 leaders sur le parcours cycliste. S’élançant en tête de la course sur la dernière discipline, elle n’a pu résister à l’accélération de Lindemann, ancienne championne du monde juniors et espoirs, qui décrochait logiquement son deuxième succès de la saison après la manche de Coupe d’Europe de Quarteira, fin avril.

Chez les messieurs, la victoire est revenue à l’Australien Matthew Hauser, en 27 : 42, devant l’Américain Ben Kanute (27 : 55) et le Canadien Alexis Lepage (27 : 55). Christophe De Keyser, privé de finale A pour deux secondes samedi en demi-finales, a pris la 6e place en finale B, en 29 : 40, à 11 secondes du Français Felix Duchampt, 1er en 29 : 29.