Polémique en CrossCup : Réclamation déposée et les classements gêlés

Une histoire qui fait du bruit dans le milieu de l'athlétisme. Trois jours après la fin du challenge de la CrossCup en cross country, on n'en connaît toujours pas le vainqueur. Puisqu'il y a eu réclamation contre une forme de tactique d'équipe qui a permis à Dieter Kersten de l'emporter au détriment de Soufiane Bouchikhi. Et le vainqueur s'en est vanté peut-être un peu vite. Ou un peu maladroitement.

Dans une interview donnée à l'issue de la dernière manche la CrossCup (à Bruxelles), Dieter Kersten s'est dit "éternellement reconnaissant" envers son coéquipier Isaac Kimeli.

Car en le laissant terminer deuxième de la course juste devant lui, Kimeli a permis à son jeune collègue de l’équipe de Tim Moriau, Dieter Kersten de remporter le classement général de la CrossCup. Au nez et à la barbe du vainqueur du jour, Soufiane Bouchikhi. Bouchikhi relégué à la deuxième place générale. Bouchikhi dégoûté. Bouchikhi surtout interpellé. Car en plus de ces déclarations, il dit avoir entendu des consignes le long du parcours. Le coach de ses deux rivaux demandant à Kimeli de se laisser dépasser.

Une tactique d'équipe qui n'est en principe pas autorisée en athlétisme. Où on demande à tous les participants de se battre et de défendre leurs chances en toute honnêteté. Une réclamation a été déposée, comme nous l'a confirmé le patron de la CrossCup Jos Van Rooy. Une commission spéciale d'officiels doit trancher. En attendant une décision dans les prochaine jours (il l'espère !), la Ligue d'Athlétisme a demandé à Jos Van Rooy que les classements et les primes pour la Crosscup 2020 soient gelés.



Un cas que Van Rooy n'avait jamais connu dans sa longue carrière d’organisateur. "Il n'y avait donc pas que le vent comme ennui au programme ce dimanche", conclut-il, philosophe.