Plus jeune athlète de l'Euro de Torun, Merel Maes ne "s'attendait pas à tout ça"

Merel Maes, plus jeune athlète des Championnats d'Europe en salle de Torun, disputera les qualifications du saut en hauteur vendredi soir."Je ne m'attendais évidemment pas à tout ça", a lancé Merel Maes, 16 ans à peine.



"Avant la saison, je m'étais dit que disputer les Championnats de Belgique serait bien et j'y suis parvenue. Depuis lors, les choses ne font que s'améliorer et je me sens vraiment très bien à l'entraînement."



Maes, qui joue aussi au football, n'a pas fait que participer au dernier National. Elle l'a tout simplement remporté en sautant à 1m91, améliorant de trois centimètres son record de Belgique U18 et la meilleure prestation mondiale de l'année de la catégorie.



Merel Maes, qui a débuté la hauteur il y a quatre ans à peine, devra sauter à 1m94 ou figurer dans le top 8 vendredi soir pour disputer la finale prévue dimanche (17h45). "Je veux surtout faire de mon mieux, sans penser à la finale. Le principal objectif est d'acquérir de l'expérience", a ponctué celle qui a été repêchée pour ce rendez-vous continental.