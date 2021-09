Philip Milanov revient sur sa mauvaise saison: "C'est surtout un problème mental"

Philip Milanov a terminé septième au lancer du disque du Mémorial Van Damme au Bois de la Cambre à Bruxelles, mercredi. Son jet à 63m01 est bien en ligne avec sa saison puisque le Brugeois n'a jamais dépassé les 64m cette année, alors que son record national est de 67m26.

"C'était plus ou moins ce que j'attendais", a déclaré Milanov. "C'était un peu une recherche parce que le cercle était glissant, mais finalement ça a marché. Je suis moyennement satisfait de ce résultat, même si mon entraînement montre que je devrais être capable de dépasser les 65 mètres. J'ai peur de faire des erreurs, ça a été un problème toute la saison. C'est surtout une question de mental."

Le détenteur du record national confirme qu'il n'a pas connu une bonne année. "Je n'ai pas atteint le niveau que j'espérais. Tout le monde a ses hauts et ses bas, même si ça s'est très bien passé à l'entraînement. Là, j'ai lancé au-delà de 67 mètres, mais en compétition, ça s'est mal passé sur le plan mental. En plus de cela, j'ai essayé un peu trop d'ajuster et d'essayer ma technique. Cela m'a causé un peu de confusion.""

"C'est frustrant de ne pas montrer ce dont je devrais être capable sur la base de mes entraînements, mais au fil de la saison, je m'y suis habitué. En attendant, je ne mets plus de pression", a conclu Milanov.